Alizée en a marre de Mylène Farmer

Connue grâce sa collaboration avec Mylène Farmer, Alizée en a marra de cette étiquette.

En effet, la chanteuse Alizée voudrait voler de ses propres ailes mais serait-il facile de vendre aussi qu’avec LA star Mylène Farmer?

Alizée déclare: « C’était cool et en même temps je me suis quand même plutôt bien marrée parce que j’étais jeune. Pour moi, ce n’était pas un travail. J’étais là pour m’amuser et prendre tout ce que je pouvais prendre parce que je ne savais pas si ça allait durer.‘

Rappelons qu’Alizée sera bientôt de retour dans les écrans en participant à la prochaine saison de « Danse avec les Stars » de TF1.

