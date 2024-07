Myrath au Festival International de Hammamet 2013

Le Festival International de Hammamet propose cette année un riche programme, tant dans la musique orientale qu’occidentale.

En effet, un groupe tunisien de renom, de style Rock Metal sera à l’affiche le Samedi 27 Juillet 2013. Il s’agit de Myrath.

Formé en 2001, ce groupe de Rock d’origine tunisienne vit en France mais se produit dans le monde entier à l’appui de leur dernier album ‘Tales of the Sand ». Ses membres honorent la Tunisie et revient donc sur la scène de leur pays d’origine pour une show exceptionnel.

En tête d’affiche, ils seront aussi soutenu par le groupe tunisien DeadMoon.

