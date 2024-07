Maintien du Festival de Boukornine avec un nouveau comité directeur

Depuis plusieurs mois, la ligue de protection de la révolution (LPR) a fait pression sur le comité directeur du festival de Boukornine qui a passé les clefs et a laissé les caisses avec un solde de 196 dinars.

En signe de solidarité, certains artistes ayant signé des contrats avec l’ancien comité directeur ont décidé de boycotter l’édition 2013 qui sera dirigée par le commissaire régional de la culture, nommé le 26 juin par le gouverneur de Ben Arous.

Lors de cette rencontre, Leila Toubel, ex-directrice de ce festival et son équipe ont raconté le calvaire qu’ils ont vécu avec « les provocations pendant des mois des membres des LPR, soutenus par la municipalité de Hammam Lif, qui voulaient imposer leurs choix et intervenir dans la programmation, jugée trop élitiste ».

En ce qui concerne le financement du festival, la subvention du ministère de la Culture a tardé à venir. Quant à celle de la municipalité, elle a décidé la création d’un festival de la médina et le partage de la subvention de 15.000 dinars, réservée habituellement au festival de Boukornine, entre les deux manifestations qui auront lieu simultanément. Pour ne rien arranger, le ministère de la Culture a réduit sa subvention au festival à 20.000 dinars, or il en faut bien plus pour organiser la manifestation.

Face à toutes ces difficultés, Mme Toubel a déclaré qu’il lui est devenu impossible de diriger ce festival. Et elle a décidé, avec son équipe d’abandonner le festival.

Dans son communiqué de presse, le commissaire régional de la culture a voulu rassurer les festivaliers en déclarant que le programme concocté par ses prédécesseurs est « riche et varié et répond aux attentes du public », ajoutant qu’ il sera maintenu.

Mais ce que le nouveau directeur ne sait pas encore, c’est que la plupart des artistes programmés ont annoncé leur retrait. « Nous avons vu le programme, c’est d’une haute facture. Pas moins de 4 têtes d’affiches internationales, sans oublier les grands artistes de chez nous. Là, tout a foiré et le festival va être médiocre », a raconté à Kapitalis, navré, un banquier de Hammam-Lif.

Par solidarité, la chanteuse Sonia M’Barek a décidé de ne pas participer à la 34e session du festival. « J’ai travaillé plusieurs années au ministère de la Culture et je comprends les difficultés que peut traverser le ministre. Mais là, il s’agit d’un festival de renom. C’est vraiment dommage. Car le comité directeur jouit d’une très bonne presse. Il est composé d’hommes et de femmes de culture, très attachés à leur ville et se crèvent pour proposer un festival digne de son nom », a regretté Sonia M’Barek, interrogée au téléphone par Kapitalis.

Mohamed Ali Ben Jemaâ s’est aussi retiré du festival, idem pour la chanteuse Leila Hjaïej. Souad Massi n’a pas confirmé ni infirmé sa participation. La pièce » Monstranun’s » de Ezzeddine Gannoun ne sera pas présentée au théâtre de Boukornine.

