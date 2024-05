Un pavillon tunisien au village international du festival de Cannes

Après consultations avec le bureau de la chambre syndicale des producteurs de films, élu le 4 mai 2012 “le ministère de la Culture a décidé d’appuyer le choix de mettre en place un pavillon tunisien au sein du village international du festival cinématographique de Cannes”.

Le ministère ajoute que cette décision fait suite à un accord portant sur le réexamen du contenu et de la forme de la participation tunisienne au village international de Cannes, après la signature d’un protocole d’accord entre le ministère et le bureau des producteurs de films, stipulant notamment la primauté du ministère au niveau de la gestion du pavillon, la non prise en charge du ministère de l’ensemble des frais occasionnés par le pavillon (le ministère contribuera à hauteur de 70.000 dinars seulement) et la garantie d’une large représentativité des professionnels et d’une couverture médiatique nationale et internationale de la présence tunisienne au festival.

Le communiqué fait remarquer que cette décision est justifiée aussi par la volonté de servir l’intérêt national compte tenu que cette édition du festival verra le lancement du Fonds Panafricain pour le Cinéma et l’Audiovisuel(FPCA) et que la Tunisie souhaite abriter le siège de cette nouvelle institution.

Par ailleurs, la direction des Journées Cinématographiques de Carthage (JCC) sera présente à Cannes pour une bonne préparation de la prochaine édition des JCC.

