Accor, leader mondial de l’hôtellerie économique avec plus de 1700 établissements, célèbre aujourd’hui le millième hôtel ibis avec Ibis expedition: the ultimate sleep

DAKAR, Sénégal, 21 janvier 2014/African Press Organization (APO)/ — En Afrique, ibis est fort d’un réseau de 34 hôtels en Algérie, au Bénin, au Cameroun, en Côte d’Ivoire, en Guinée Equatoriale, à Madagascar, au Maroc, au Nigéria, au Sénégal, au Togo et en Tunisie.

Pour prouver au plus grand nombre le confort absolu du Sweet Bed by ibis TM , ibis (http://www.accor.com) a imaginé le test suprême : dormir là où personne n’a réussi à dormir. C’est donc sur l’à-pic du mont Roraima, en plein cœur de la jungle amazonienne, qu’Aaron Chervenak, aventurier, a pris le pari fou de dormir. Ibis invite les internautes à vivre, via un site immersif imaginé et conçu par l’agence BETC, l’expédition qui emmènera Aaron et le Sweet Bed by ibisTM au sommet du Mont Roraima pour le « torture test » le plus ultime qu’un lit ait jamais connu.

Logo Accor: http://www.photos.apo-opa.com/plog-content/images/apo/logos/accor-1.jpg

Logo ibis: http://www.photos.apo-opa.com/plog-content/images/apo/logos/ibis.png

Photo 1: http://www.photos.apo-opa.com/plog-content/images/apo/photos/140118.png

Photo 2: http://www.photos.apo-opa.com/plog-content/images/apo/photos/1401183.png

Photo 3: http://www.photos.apo-opa.com/plog-content/images/apo/photos/1401182.png

Photo 4: http://www.photos.apo-opa.com/plog-content/images/apo/photos/1401181.png

L’expédition

Au cœur de l’ibis expedition, une équipe menée par Aaron Chervenak et son ami Gareth Jones qui mettent au défi le Sweet Bed by ibisTM. L’enjeu ? Montrer que le Sweet Bed garantit un confort ultime et une qualité de sommeil incomparable, même dans un endroit des plus isolés et particulièrement incongru.

Ce lieu sera donc le Mont Roraima (http://fr.wikipedia.org/wiki/Mont_Roraima), au Brésil, réputé pour être l’un des endroits les plus hostiles et inaccessibles de la planète. Pour cela, Aaron et Gareth se sont entourés d’une équipe de professionnels : un médecin, Joe Wiesenburger, une productrice, Hayley Edmonds et Sylla Saint-Guily, son assistant. Ils seront pour l’occasion entièrement équipés par Columbia, la référence mondiale de vêtements et accessoires techniques d’outdoor, partenaire de l’expédition. C’est donc un vrai reportage filmé au jour le jour par les équipes de Vice Productions qui est proposé sur le site. Une aventure qui, du départ de Manaus jusqu’à l’objectif final, réservera aux héros rebondissements, obstacles et de nombreuses surprises que les internautes pourront suivre grâce à la plateforme digitale spécialement développée par BETC Digital.

Une expérience digitale jamais vue

Cette aventure se vit donc au travers d’un site immersif et innovant. Développé en HTML 5, disponible en 11 langues, le site offre une expérience particulièrement saisissante sur PC/Mac mais aussi sur tablettes. Intuitif et ludique, il permet à l’internaute de vivre l’aventure, d’en découvrir les dessous, en toute liberté et richesse de navigation.

Tout au long de l’aventure, il sera donc proposé aux internautes des fonctionnalités et des contenus pour vivre de manière plus intense l’expédition :

– des scènes tournées en multi-caméra où l’internaute pourra choisir son angle de vue, notamment grâce à des Go-Pros

– des caméras aériennes

– une vue 360° au sommet du Mont Roraima, pilotable par l’internaute

– des contenus cachés tout au long de l’aventure : interviews, scènes insolites, scènes coupées au montage

– les réactions des cinq héros dont les comptes Twitter et instagram sont intégrés dans le site.

La plateforme ainsi que les contenus additionnels et à forte valeur émotionnelle sont partageables sur les réseaux sociaux (Twitter, Facebook, Google+). Tout a été pensé pour que chacun puisse s’approprier l’aventure.

Le confort ultime : le Sweet Bed by ibisTM

« Le réseau ibis, qui compte aujourd’hui 1000 hôtels répartis dans 58 pays (34 hôtels dans 11 pays en Afrique), s’engage auprès de ses clients avec la promesse suivante : « now, the best place to sleep is everywhere » ! Nous voulions concrètement illustrer cet engagement en mettant en scène la preuve tangible de ce confort absolu : le Sweet Bed by ibisTM. Cette expérience digitale a été imaginée et construite avec la volonté d’être audacieux et résolument moderne pour emmener ibis là où personne ne l’attendait.

Le Sweet Bed by ibisTM tiendra-t-il sa promesse ? Les aventuriers réussiront-ils à dormir paisiblement à la cime du Mont Roraima ?

Pour le savoir, il suffit à l’internaute de cliquer sur le lien suivant : http://www.ibis-expedition.com

Distribué par APO (African Press Organization) pour Accor.

Contact Presse :

Manoël PARRENT

[email protected]

À propos d’ibis

Suite à la stratégie de dynamisation des marques économiques de Accor (http://www.accor.com), premier opérateur mondial présent dans 90 pays avec plus de 3 500 hôtels, ibis se modernise. Parmi les principales innovations de la marque, un concept de literie révolutionnaire Sweet BedTM qui assure un niveau de confort inédit dans l’hôtellerie économique et de nouveaux espaces communs modernes et chaleureux, qui traduisent l’esprit de service et les valeurs d’ibis: la simplicité, la modernité et le bien-être. Créé en 1974, ibis est aujourd’hui le leader européen de l’hôtellerie économique et la 4ème chaîne de sa catégorie au niveau mondial avec 1000 hôtels et plus de 124 000 chambres dans 59 pays.

En Afrique, ibis est fort d’un réseau de 34 hôtels en Algérie, au Bénin, au Cameroun, en Côte d’Ivoire, en Guinée Equatoriale, à Madagascar, au Maroc, au Nigéria, au Sénégal, au Togo et en Tunisie.

Toutes les informations concernant les hôtels ibis sont disponibles sur le site Internet http://www.ibishotel.com