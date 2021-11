Changer la donne internationale : Anticiper l’Avenir

NEW YORK, 3 octobre 2013/African Press Organization (APO)/ — Richard Attias, fondateur du New York Forum, ex-producteur du Forum de Davos et Richard Saul Wurman créateur des conférences TED et TEDMED unissent leurs forces pour lancer «La 555 conférence » (http://www.555conference.com), première conférence véritablement globale focalisée sur le Futur.

La 555 conférence se tiendra au 4e trimestre 2014, dans 5 villes avec une conclusion à New York début 2015.

Le thème: Finding the Future First™ (Anticiper l’Avenir)

Le concept est simple:

5 visions concrètes pour les 5 prochaines années

5 experts régionaux et internationaux exceptionnels

5 villes choisies sur différents contenus accueillant l’événement qui se déroule sur 5 semaines.

Richard Saul Wurman, pionnier et inventeur du concept d’« architecture de l’information », considère que: « la 555 conférence réunira des personnes de haut niveau dans différentes disciplines pour proposer une vision des futures évolutions qui émergeront dans leurs spécialités respectives. Ensemble, ces penseurs d’exceptions formuleront des prédictions et analyses constructives pour les 5 prochaines années et feront de ce Forum un carrefour de pensées unique en son genre qui provoquera un changement dans notre manière à tous de voir le monde. Ces rencontres devraient être ainsi l’occasion de se concentrer sur la manière dont la planète pourrait se préparer et prendre en compte les prédictions qui y seront formulées : Anticiper l’avenir »

Richard Attias, l’un des principaux créateurs dans le monde de communautés d’échange a conçu et développé des initiatives et des plateformes thématiques qui catalysent l’échange international d’idées. Il est aussi le co-fondateur de la Clinton Global Initiative (CGI) et de la Conférence des Prix Nobels.

Pour lui: « Le futur se dessine tous les jours en Chine, au Japon, en Inde, en Australie, en Turquie ou encore dans les pays du Moyen-Orient et d’Afrique : il ne s’agit plus du domaine exclusif de l’Europe et des Etats-Unis. Nous irons donc chercher les idées et les innovations sur le terrain. L’ ADN du projet « La 555 conférence» est unique en son genre et je suis convaincu que Richard Wurman et moi mettrons en place une véritable initiative pour contribuer à changer la donne mondiale.»

L’appel à candidature international pour accueillir un sommet 555 a déjà débuté. La sélection des villes retenues sera annoncée dans les prochaines semaines.

Pour plus d’information consultez le site officiel : http://www.555conference.com

A propos de Richard Wurman

Décrit par le magasine Fortune comme un « hédoniste intellectuel » avec un « esprit de colibri », Richard Saul Wurman a eu plusieurs vies : en tant qu’auteur, architecte membre de l’institut américain des architectes (FAIA), cartographe reconnu (pour avoir tracé 1/3 de la cité Maya de Tikal et ses projets actuels de 19.20.21 et L’Observatoire Urbain), professeur (L’Université de Cambridge en Angleterre, Princeton, L’Université de Washington à Saint-Louis, L’Université de Caroline du Sud, L’Université de Californie à Los Angeles, La City College de New York), urbaniste détenteur du prix de Kevin Lynch du MIT en design urbain), graphiste (médaille d’or l’association des professionnelles de l’architecture AIGA, membre de l’Alliance Graphique Internationale (AGI) et intronisé au « Hall of Fame » des directeurs artistiques); « théoricien de l’information » (Anxiété de l’Information, Suivez Les Yellow Brick Road), en médecine (six livres et créateur de TED 1984/ 2002 et TEDMED 1995/2010), et comme créateur et organisateur de conférences. Dernièrement, il a reçu le prix Cooper Hewitt Lifetime Achievement Smithsonian en Design ainsi que la médaille d’or du Trinity College de Dublin.

Reconnu comme le premier « architecte de l’information », Richard Wurman a écrit, conçu et publié 83 livres sur une large variété de sujets, tout en créant des conférences et de nouveaux projets de cartographie. Il débute sa carrière de conférencier en 1972 en présidant la Conférence Internationale de Design à Aspen. Il a ensuite co-présidé la première Assemblée Fédérale du Design en 1973 et la Conférence annuelle de l’AIA en 1976. Avec chacun de ces évènements, il a apporté des changements fondamentaux dans la manière d’organiser des rassemblements. Tout cela a participé à la création et l’innovation derrière les événements TED, TEDMED, et la récente Conférence WWW de jazz intellectuelle. Comme le dit le célèbre architecte Frank Gehry, « Les programmes, les conférences et les livres qu’il a développé ont créé un dialogue interactif entre l’art, la conception et la plupart des disciplines dans tous les domaines, sur tous les sujets, de la technologie, l’éducation, le divertissement, la médecine et la science pour n’en nommer que quelques-uns. »

A propos de Richard Attias

Richard Attias est reconnu comme étant le plus grand rassembleur mondial de « l’élite pensante ». Il s’est fait connaître, ces vingt dernières années, comme l’un des hommes aidant les nations, les organisations et les entreprises à créer les conditions propices à l’échange d’idées. Cette aptitude à anticiper les questions les plus importantes de notre époque, à activer les réseaux mondiaux et à inspirer l’innovation se fonde sur une expérience inégalée dans l’orchestration de certains événements où se donnent rendez-vous les leaders mondiaux les plus influents de ces dernières années : le Forum Economique Mondial de Davos, la Global Clinton Initiative, la Conférence des prix Nobels, le Sommet de la Ligue arabe en Jordanie, le Sommet des pays de l’APEC (Asia-Pacific Economic Cooperation). En 2010, Richard Attias a lancé le New York Forum, qu’il développe en Afrique depuis 2012 (New York Forum AFRICA) événement annuel ayant lieu à Libreville au Gabon, le Doha Goals Forum à Doha au Qatar.

Il a également produit en mai 2013 les Assemblées Annuelles de la Banque Africaine de Développement au Maroc.

Avant d’établir sa base à New York, Richard Attias a exercé en 2008 la fonction de conseiller spécial auprès de l’Emir de Dubaï. Cette mission faisait suite aux dix années passées au sein du Groupe Publicis dont il a créé le premier réseau mondial d’événements Publicis Events Worldwide, avant d’être nommé Président de Publicis Live en 2007. En 2009, il fonde Richard Attias & Associates, agence de conseil en communication stratégique qui conçoit et développe des initiatives uniques et des plateformes thématiques internationales. RAA assiste les décideurs, les entreprises et les Etats à développer leur influence à l’échelle mondiale, à catalyser l’innovation et à participer à l’échange d’idées dans un contexte global.

Richard Attias est également le fondateur et le président du New York Forum, un rendez-vous annuel qui réunit des CEO, des économistes et des experts invités à échanger leurs idées et à émettre des propositions de nouveaux modèles économiques dans ce monde post-crise. Il est également Président du « Centre sur le Capitalisme et sur la Société » de l’Université de Columbia, une entité créée en 2002 pour étudier le fonctionnement des économies modernes qui ont fait la preuve de leur efficacité… Richard Attias est un citoyen du monde. Né à Fez, au Maroc, il est ingénieur du génie civil et titulaire d’une maîtrise en mathématiques et en physique. Il parle couramment l’anglais, l’arabe et le français. Actuellement basé à New York, il voyage régulièrement en Europe, en Asie, en Amérique Latine et au Moyen-Orient, où sont basées les différentes équipes de Richard Attias & Associates.

