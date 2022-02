Orange Money Permet a ses Clients d’Effectuer des Paiements par Carte Visa en Magasin ou en Ligne et de Retirer de L’argent aux Distributeurs

PARIS, France, 6 août 2013/African Press Organization (APO)/ — Orange (http://www.orange.com) lance une nouvelle gamme de services de paiement par téléphone mobile en collaboration avec Visa pour les abonnés Orange Money. Le Botswana sera le premier pays à bénéficier de cette nouvelle gamme de services qui permettra aux clients d’accéder facilement à leurs fonds 24h/24 et offrira aux clients de nouvelles options de transaction dans les points de vente, en ligne et dans les distributeurs automatiques.

Actuellement, Orange Money offre aux clients la possibilité d’utiliser leurs téléphones mobiles pour transférer de l’argent à un autre client à l’intérieur ou à l’extérieur du pays, acheter du crédit téléphonique et payer ses factures.

Désormais, les abonnés Orange Money du Botswana pourront utiliser leur compte Orange Money pour effectuer des paiements par carte Visa et payer leurs achats dans les magasins et dans les commerces en ligne du monde entier, et pour effectuer des retraits d’argent dans plus de 300 distributeurs Visa du pays. Afin de bénéficier de cet éventail de services innovants, les abonnés Orange Money devront faire une demande de carte Visa Orange Money prépayée qui sera immédiatement liée à leur compte Orange Money. Cette carte, protégée par un code PIN, leur permettra d’utiliser les fonds dont ils disposent pour effectuer des paiements chez les commerçants et des retraits d’argent aux DAB. Les abonnés recevront également une carte Visa Orange Money prépayée virtuelle et sécurisée pour effectuer leurs achats en ligne.

La carte Visa Orange Money sera accessible à toutes les catégories de population : les personnes ne disposant pas d’un compte bancaire ou ayant un accès limité aux services bancaires, les populations ouvrières, les habitants des zones rurales, ainsi que les jeunes, les travailleurs indépendants et les étudiants.

Le Botswana est le premier pays au monde dans lequel cette nouvelle gamme innovante de services de paiement mobile améliorés sera lancée après l’annonce, en 2012, d’une collaboration entre Orange et Visa. D’autres pays d’Afrique et du Moyen-Orient qui proposent déjà les services Orange Money, proposeront progressivement la carte Visa Orange Money prépayée.

Hannes Van Rensburg, directeur des solutions numériques pour les pays émergents chez Visa a déclaré : “C’est une étape importante dans la stratégie d’inclusion financière de Visa et nous sommes ravis de lancer ce service avec Orange au Botswana. Ce programme contribuera à la révolution “mobile money” africaine, permettant à un plus grand nombre de personnes de profiter des avantages du système financier officiel.”

“Je suis fier d’annoncer le lancement du premier service au monde qui donnera accès aux personnes qui ne disposent pas d’un compte bancaire, à une carte Visa et à l’ensemble des services connexes, grâce à leur compte Orange Money. En unissant le côté pratique d’Orange Money à la portée du réseau de paiement mondial de Visa, nous sommes en mesure de proposer de nouvelles options de paiement nationales et internationales aux clients Orange Money,” a déclaré Thierry Millet, directeur du programme stratégique NFC et paiement mobile chez Orange.

Les pays en développement d’Afrique et du Moyen-Orient sont parmi les premiers pays ciblés par Orange et Visa pour déployer leurs produits et services prépayés conjoints, qui permettront de stimuler la croissance économique et l’inclusion financière en faisant migrer les dépenses en argent liquide vers le paiement électronique.

A propos d’Orange

Orange est l’un des principaux opérateurs de télécommunications dans le monde, avec un chiffre d’affaires de 43,5 milliards d’euros en 2012 et 168 000 salariés au 30 juin 2013, dont 103 000 en France. Présent dans 32 pays, le Groupe servait plus de 231 millions de clients au 30 juin 2013, dont 174 millions de clients du mobile et 15 millions de clients haut débit fixe dans le monde. Orange est également l’un des leaders mondiaux des services de télécommunications aux entreprises multinationales sous la marque Orange Business Services.

Orange est coté sur le NYSE Euronext Paris (symbole ORA) et sur le New York Stock Exchange (symbole ORAN).

Pour plus d’informations (sur le web et votre mobile) : www.orange.com, www.orange-business.com, www.orange-innovation.tv ou pour nous suivre sur Twitter : @presseorange.

Orange et tout autre produit ou service d’Orange cités dans ce communiqué sont des marques détenues par Orange ou Orange Brand Services Limited.

About Visa

Visa is a global payments technology company that connects consumers, businesses, financial institutions, and governments in more than 200 countries and territories to fast, secure and reliable electronic payments. We operate one of the world’s most advanced processing networks — VisaNet — that is capable of handling more than 30,000 transaction messages a second, with fraud protection for consumers and assured payment for merchants. Visa is not a bank and does not issue cards, extend credit or set rates and fees for consumers. Visa’s innovations, however, enable its financial institution customers to offer consumers more choices: pay now with debit, ahead of time with prepaid or later with credit products. For more information, visit corporate.visa.com

