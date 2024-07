Soudan : des vivres, des semences et des outils pour près d’un demi-million de personnes au Darfour

GENEVE, Suisse, 30 juillet 2013/African Press Organization (APO)/ — Des vivres, des semences et des outils agricoles sont distribués par le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) à quelque 450 000 personnes au Darfour. Cette assistance est fournie principalement aux familles à Djebel Marra et Djebel Si et aux alentours, ainsi que dans les zones proches de Zalingai. Les distributions, dont bon nombre sont effectuées par le Croissant-Rouge soudanais, s’achèveront dans les prochains jours.

« Au Darfour, la population a toujours des difficultés à mener une vie normale à cause des violences sporadiques entre communautés, et entre groupes d’opposition armés et forces gouvernementales », déclare Mulan Giovannini, chef adjoint de la délégation du CICR au Soudan. « La plupart des bénéficiaires dépendent de l’agriculture pour leurs moyens de subsistance. Les semences et les outils leur permettront de profiter de la saison des plantations qui commence avec le début de la saison des pluies. »

Des semences d’arachide, de sorgho, de tomate, de gombo et d’oignon sont distribuées à plus de 54 000 familles, dont 46 000 recevront aussi des outils tels que des charrues et des houes. Des outils agricoles seront distribués à 21 000 autres familles.

De plus, des produits alimentaires (sorgho, haricot, sucre et huile, par exemple) sont distribués à quelque 50 000 familles. « Les agriculteurs n’ont souvent pas d’autre choix que d’utiliser les semences qu’ils ont pour nourrir leurs familles », C’est pourquoi, l’aide alimentaire est vitale, elle permet aux agriculteurs de garder les semences pour les plantations », explique Guive Rafatian, chef de la sous-délégation du CICR à Zalingay.

« Une bonne récolte dépend surtout d’une bonne pluie », précise Hawa Abdallah, un agriculteur de Sullil, au centre du Darfour. « Mais le soutien que nous avons reçu du CICR aura également un impact. Nous espérons que la récolte sera bonne et qu’elle nous apportera non seulement la nourriture dont nous avons besoin, mais aussi des revenus en espèces. »

Le CICR est présent au Soudan depuis 1978. En 2004, il a étendu ses opérations au Darfour, où il vient en aide aux victimes du conflit armé et d’autres situations de violence.

J’aime ça : J’aime chargement…