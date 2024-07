Aviation en Afrique : ATNS favorise la sécurité des vols en Afrique depuis 20 ans

JOHANNESBURG, Afrique du Sud, 23 juillet 2013/African Press Organization (APO)/ — Sindisiwe Chikunga, vice-ministre des Transports, s’est rendue hier au Centre des opérations d’Air Traffic and Navigation Services (ATNS) (http://www.atns.com) afin d’y célébrer les jalons importants franchis par la société au cours des 20 dernières années avec les membres du conseil d’administration, les directeurs et le personnel.

Logo: http://www.photos.apo-opa.com/plog-content/images/apo/logos/atns.jpg

Photo ATNS CEO Mr. Thabani Mthiyane: http://www.photos.apo-opa.com/plog-content/images/apo/photos/dsc_3117.jpg

« Je suis ravie que notre visite coïncide avec une grande commémoration des jalons franchis par la société et de pouvoir, au sein d’une même famille des transports, prendre le temps de célébrer le 20e anniversaire de notre société Air Traffic and Navigation Services (ATNS), chef de file des services aériens en Afrique du Sud et dans l’ensemble de l’Afrique. ATNS a vécu la croissance du secteur, ses défis, ses succès et a trouvé des moyens innovants pour offrir un niveau de sécurité et des performances techniques de classe mondiale », a déclaré la vice-ministre dans son message de félicitations.

ATNS a été créée en 1993, quatre-vingt-dix (90) ans après l’invention du vol motorisé. Depuis, les choses ont bien changé. Cette année, ATNS s’est lancée dans un nouveau processus de commercialisation destiné à réorienter la société et à lui donner un rôle central en qualité de fournisseur de services pertinent et crédible. ATNS a accepté les défis liés à cette entreprise et a compris que pour atteindre l’excellence et pour saisir au mieux ses opportunités commerciales, elle se devait d’être plus efficace en améliorant la qualité et la rentabilité de ses services. Pour ce faire, elle avait besoin d’infrastructures supplémentaires et d’un remaniement de ses capacités en ressources humaines.

M. Thabani Mthiyane, nouveau PDG d’ATNS, a déclaré que les infrastructures aériennes sud-africaines étaient considérées comme certaines des meilleures au monde, participant au record de sécurité aérienne détenu par le pays. « ATNS continue donc d’investir avec sagesse dans ces infrastructures afin de soutenir l’ensemble des infrastructures de transport à l’échelle nationale. Ces activités permettent à ATNS d’effectuer d’importantes contributions auprès du secteur de l’aviation sud-africaine et du continent, favorisant ainsi la sécurité en vol », a conclu M. Mthiyane.

Ces vingt (20) dernières années, ATNS a connu une période faste, marquée par une série de remarquables succès importants en termes de gestion du trafic aérien : la feuille de route de gestion du trafic aérien d’ATNS, développée en 2010, a pour mission la création d’un système de gestion du traffic aérien mondial interopérable destiné à l’ensemble des utilisateurs au cours de toutes les phases du vol, qui soit conforme aux niveaux de sécurité convenus, qui offre un fonctionnement économique optimal et qui soit écologique et conforme à l’ensemble des normes de sécurité nationales.

En qualité de président du conseil d’administration de l’AFI Flight Plan (FPL) 2012 Task Force, ATNS a mené les efforts des régions Afrique et de l’océan Indien pour effectuer une transition sans heurts du plan de vol classique vers un nouveau format, qui est entré en vigueur en novembre 2012. Véritable plateforme de communications, ATNS a effectué sans faille des mises à jour régulières des systèmes de gestion des informations aéronautiques pour soutenir cette mise en œuvre et permettre une transition réussie au sein de ces régions.

ATNS a mis en place une logithèque unique des informations aéronautiques, appelée la Centralised Aeronautical

Database (CAD). La CAD assure, entre autres, la qualité et l’intégrité des données aéronautiques.

ATNS a joué un rôle prépondérant dans l’accueil de la Coupe du monde de la FIFA 2010 en Afrique du Sud, du 11 juin

au 11 juillet 2010. Ce succès a été le fruit d’une préparation et d’une planification à long terme complètes, au cours desquelles ATNS a mis à disposition les actifs nécessaires pour satisfaire la demande des voyageurs aériens lors de cet événement prestigieux. L’investissement et les efforts de tous ont permis à ATNS non seulement de satisfaire les attentes,

mais de les dépasser.

L’Afrique du Sud a accueilli avec succès le tournoi AFCON 2013, qui a été synonyme d’une hausse de la demande

en services aériens.

La gestion du trafic aérien et la sécurité aérienne restent les activités principales d’ATNS en Afrique du Sud, toutefois les compétences de la société s’étendent au-delà des frontières vers les pays limitrophes et le reste du continent, y compris la région de l’océan Indien. ATNS pourra relever efficacement les défis d’ordre international, tout en apportant des solutions de gestion du trafic aérien parmi les plus sûres au monde au secteur de l’aviation local.

L’Aviation Training Academy (ATA) d’ATNS a reçu le prix IATA de la meilleure école d’aviation au monde en 2011 et en 2012.

Distribué par l’Organisation de la Presse Africaine pour The Air Traffic and Navigation Services (ATNS).

Demandes de renseignements :

Percy Morokane

Communications institutionnelles externes

Service des communications et du marketing

Air Traffic and Navigation Services Company

Téléphone fixe : +27(0) 11 607 1234

Fax : +27(0) 11 607 1725

Portable : +27(0)71 445 9812

E-mail : [email protected]

