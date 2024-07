Conclusions du Conseil relatives au Mali / Conseil AFFAIRES ETRANGERES / Bruxelles, 22 juillet 2013

BRUXELLES, Royaume de Belgique, 22 juillet 2013/African Press Organization (APO)/ — Le Conseil a adopté les conclusions suivantes:

1. « L’Union européenne (UE) se félicite de l’engagement pris par les autorités maliennes de tout entreprendre pour garantir le bon déroulement, la crédibilité et la transparence de l’élection présidentielle, dont le premier tour aura lieu le 28 juillet, et des élections législatives qui suivront. Cette élection constituera une avancée majeure dans le processus de plein retour à l’ordre constitutionnel sur l’ensemble du territoire malien. L’UE en appelle à toutes les parties à travers l’ensemble du pays à participer activement à ce processus de manière pacifique et constructive et à assurer la participation la plus large des réfugiés, des personnes déplacées et des Maliens à l’étranger. L’UE encourage à cet effet tous les partis politiques à signer et appliquer le Code de bonne conduite électorale.

2. A la demande des autorités maliennes, l’UE a commencé de déployer une mission d’observation électorale. Le Conseil souligne l’importance d’assurer dans la mesure du possible une observation dans les régions du nord du Mali, notamment celle de Kidal, et dans les camps de réfugiés.

