NOUS SOMMES UNIS DANS L’ADMIRATION QUE NOUS PORTONS À NELSON MANDELA, « UN GÉANT DE NOTRE TEMPS », DÉCLARE LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

NEW YORK, 18 juillet 2013/African Press Organization (APO)/ — On trouvera ci-après le texte du message du Secrétaire général de l’ONU, M. Ban Ki-moon, à l’occasion de la Journée internationale Nelson Mandela, célébrée le 18 juillet:

Cette année, la Journée internationale Nelson Mandela tombe à un moment de profonde réflexion sur la vie et l’œuvre de Madiba, alors que le dirigeant révéré de tous est toujours hospitalisé. À l’occasion de son quatre-vingt-quinzième anniversaire, adressons nos meilleurs vœux au Président Mandela et profitons-en aussi pour transformer notre émoi en gestes concrets en direction d’autrui.

Nelson Mandela a consacré 67 ans de sa vie à lutter pour les droits de l’homme et la justice sociale. Par cette Journée internationale, l’Organisation des Nations Unies se joint à la Fondation Mandela pour demander que le 18 juillet, partout dans le monde, chacun consacre au moins 67 minutes de son temps à la collectivité.

Le sens de la Journée internationale Nelson Mandela, c’est de faire le bien pour ses congénères et pour la planète. Son thème, « Agis! », vise à engager la grande famille humaine à se mobiliser pour bâtir un monde plus pacifique, plus viable et plus équitable. C’est le meilleur hommage que l’on puisse rendre à un homme hors du commun qui incarne les valeurs les plus nobles de l’humanité.

En ces temps difficiles, nos pensées et nos prières vont à M. Mandela, à sa famille et à toute la population d’Afrique du Sud. Nous sommes unis dans l’admiration que nous portons à un géant de notre temps.

J’aime ça : J’aime chargement…