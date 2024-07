LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL NOMME ABDOULAYE MAR DIEYE, DU SÉNÉGAL, AU POSTE D’ADMINISTRATEUR ASSISTANT ET DIRECTEUR DU BUREAU RÉGIONAL POUR L’AFRIQUE AU PNUD

NEW YORK, 17 juillet 2013/African Press Organization (APO)/ — Le Secrétaire général de l’ONU, M. Ban Ki-moon, a annoncé aujourd’hui la nomination de M. Abdoulaye Mar Dieye, du Sénégal, au poste d’Administrateur assistant et Directeur du Bureau régional pour l’Afrique au Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD).

M. Dieye remplace M. Tegegnework Gettu qui a pris ses nouvelles fonctions de Secrétaire général adjoint chargé du Département de l’Assemblée générale et de la gestion des conférences. Le Secrétaire général exprime sa gratitude à M. Gettu pour son dévouement et son engagement en faveur de l’Organisation durant ses fonctions de Sous-Secrétaire général, Administrateur assistant et Directeur du Bureau régional pour l’Afrique au PNUD.

M. Abdoulaye Mar Dieye compte de nombreuses années d’un travail remarquable au PNUD et plus récemment, depuis 2009, en tant que Chef de cabinet et Directeur du Bureau exécutif. Il était avant cela, Administrateur assistant adjoint et Directeur du Bureau régional pour les pays arabes, à New York, où il a supervisé les projets du PNUD en Afrique du Nord, au Moyen-Orient et dans les pays du Golfe. M. Dieye a occupé plusieurs postes à responsabilités, dont ceux de Représentant spécial adjoint du Secrétaire général à l’Opération des Nations Unies en Côte d’Ivoire (ONUCI) et de Coordonnateur résident, Fonctionnaire chargé de la sécurité, Coordonnateur humanitaire et Représentant résident du PNUD à Abidjan. M. Dieye a également occupé plusieurs postes élevés au Bureau régional du PNUD pour l’Afrique, notamment ceux d’Économiste hors classe, de Chef de cabinet, d’Économiste en chef et de Chef des politiques. Il a aussi été Directeur des programmes et des opérations en Afrique de l’Ouest.

Avant d’entrer à l’ONU, M. Dieye a occupé plusieurs postes élevés au Sénégal, dont celui de Chef de la Division de planification générale au Ministère du plan et de la coopération.

Ingénieur statisticien économiste, M. Dieye est diplômé de l’École nationale de la statistique et de l’administration économique de l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) de Paris. Il est également titulaire d’une maitrise en études du développement obtenue à l’Institut des études sociales de La Haye.

Né en 1952, M. Dieye est marié et père de quatre enfants.

