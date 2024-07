EAA et le Gouvernement Ivoirien organisent la troisième édition du Forum Africain annuel de Haut Niveau sur l’Eau et l’assainissement pour tous

ABIDJAN, Côte d’Ivoire, 16 juillet 2013/African Press Organization (APO)/ — « Promotion d’une Coopération vivante et efficace entre les pays du Sud pour accélérer l’accès à l’hygiène, l’assainissement et l’eau potable pour tous en Afrique ».

C’est le Thème de l’édition 2013 du Forum Africain annuel de Haut Niveau sur l’Eau et l’assainissement pour tous. Initié par l’Agence Intergouvernementale Panafricaine, Eau et Assainissement pour l’Afrique (EAA) (http://www.wsafrica.org), le forum est, cette année, organisée en collaboration avec le Gouvernement de Côte d’Ivoire.

Le forum est à sa troisième édition après les deux premières tenues à Ouagadougou au Burkina Faso et Dakar au Sénégal. Son objectif, mettre à la disposition des différents décideurs et acteur du secteur sur le continent, une plateforme d’échange et d’influence et favoriser ainsi des décisions et actions concrètes en faveur de l’HAEP en Afrique.

Près de 800 participants au moins sont attendus dans la capitale ivoirienne du 21 au 23 novembre prochain. L’édition 2013 vise trois principaux objectifs à savoir : (i) Catalyser l’émergence des partenariats sud-sud pour le développement des opportunités d’affaires en termes de coopération financière pour la mise en œuvre des projets prioritaires hors budgets nationaux dans le secteur de l’Hygiène, Assainissement et Eau Potable (HAEP) ; (ii) Développer des partenariats et des alliances stratégiques pour le renforcement des capacités techniques et institutionnelles des pays du Sud dans le secteur d’HAEP; (iii) Dynamiser le partage des connaissances et de savoir-faire entre les pays du Sud dans le secteur d’HAEP.

La troisième édition du Forum de Haut Niveau sur l’Eau et l’Assainissement pour tous en Afrique s’intéresse à toutes les parties prenantes et hauts responsables du secteur de l’Hygiène, de l’Assainissement et de l’Eau Potable en Afrique. Il s’agit notamment des Chefs d’État et de Gouvernement des pays Africains, des Ministres en charge des questions d’eau et d’assainissement en Afrique, des Ministres en charge des Finances des pays Africains et des partenaires techniques et financiers du nord et du Sud constitués pour l’essentiel de banques d’import-export, de chercheurs, d’investisseurs, d’ONG et d’Organisations d’intégration et de développement.

L’institution qui dispose de 32 pays membres intervient depuis 25 ans en Afrique pour le développement de solutions en réponse aux problèmes d’eau et d’assainissement sur le continent. Sa mission est basée sur la mise en place de systèmes intégrés, combinant l’optimisation des approches techniques et scientifiques et les mécanismes de financement novateurs. Visiter hlf.wsafrica.org pour plus d’informations.

Distribué par l’Organisation de la Presse Africaine pour l’Agence Intergouvernementale Panafricaine – Eau et Assainissement pour l’Afrique (EAA).

Contacts pour plus d’informations:

1. Yacine Diene TRAORE (Contact Media)

Chef du Département Communications

Tél: +226 74 48 54 49

Email: [email protected]

2. Ali DISSA (Contact pour informations sur le Forum)

Directeur Associé – Innovations

Tél: +226 70 72 86 99 / 78 89 12 18

Email: [email protected]

3. Théophile GNAGNE (Contact pour informations sur le Forum)

Représentant Résident (EAA Côte d’Ivoire)

Tél : +225 01 32 30 64

Email: [email protected]

