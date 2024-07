Pour une accélération du processus d’intégration régionale en Afrique de l’Ouest / Concertations CEDEAO, UEMOA et Banque mondiale

ABIDJAN, Côte d’Ivoire, 15 juillet 2013/African Press Organization (APO)/ — Les efforts pour l’accélération du processus d’intégration régionale au sein de l’espace Ouest africain ont franchi un nouveau pas, avec la réunion tripartite entrela Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO),L’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (L’UEMOA), et le Groupe de la Banque mondiale. Au terme de deux jours de concertations, du 11 au 12 Juillet 2013 dans la capitale ivoirienne, les trois institutions ont décidé de renforcer leur coopération en vue d’impulserle développement intégré de l’Afrique de l’Ouest qui regroupe plus de 300 millions d’habitants.

«Les bonnes perspectives économiques que connaissent la plupart des Etats de cette région ainsi que l’existence d’un potentiel de ressources naturelles et une population jeune constituent de réellesopportunités. Cependant, il existe des défis majeurs,la zone souffrant notamment du faible degré de fiabilité des systèmes de transport, d’électricité, conjugués à l’existence de nombreux obstacles au mouvement des biens, capitaux et personnes au sein de la sous-région» estime Mme Marie-Françoise Marie Nelly, Directrice des Operations de la Banque mondiale pour le Nigeria et coordonnatrice des programmes régionaux pour l’Afrique de l’Ouest. A cela s’ajoutentlesproblèmes de développement et de sécuritétransfrontalière, notamment dans la bande sahélo-saharienne qui nécessitent un leadership et une volonté politique des dirigeants de la CEDEAO.A l’ouverture de leurs travaux, les participants ont suivi un message vidéo du Vice-Président de la Banque mondiale pour la Région Afrique, MakhtarDiop, les exhortant à œuvrer pour une accélération de la mise en œuvre de l’agenda sous régional afin de répondre aux attentes des populations en matière de développement.

«Il y a eu beaucoup d’efforts qui ont été faits dans le domaine de l’intégration, en dépit des nombreuses contraintes. Il va falloir maintenant accélérer le processus,à travers des projets transformateurs et prioritaires pour notre région articulés notamment autour de la sécurité et la stabilité ; la libre circulation des biens et des personnes, l’amélioration des infrastructures telles que l’énergie etle transport, la relance de l’agriculture et le développement des capacités» a déclaré de son côté Mr.KadréDesiréOuedraogo, Président de la Commission de la CEDEAO.

Le Représentant du Président de la Commission de l’UEMOA, Mr.Christophe Joseph Dabiré, Commissaire en charge du département du marché régional, du Commerce, de la Concurrence et de la Coopération a pour sa part indiqué que son institution devra davantage s’impliquer dans la résolution des crises politiques et sécuritaires qui compromettent l’avenir de la sous-région.

A l’issue de leurs travaux les parties prenantes ont salué les avancées enregistrées puis convenu d’intensifier leurs efforts dans six grandes thématiques à savoir : l’énergie, l’agriculture et le commerce, le Transport d’une manière globale, la question sécuritaire au Sahel, le Climat des Affaires et les Centres d’Excellence. La réunion a en particulier abouti à des conclusions spécifiques suivantes :

Au titre du Transport aérien, les participants, préoccupés par les contraintes liées auxcoûts et à la connectivité ont relevé la nécessité de la mise en œuvre par les Etats des reformes déjà prises au niveau régional.

Concernantl’Energie,ils ont souligné la nécessité delibérer le potentiel de production énergétique de certains Etats membres et d’améliorer la performance des sociétés de distribution.

Pour leSahel, la réunion a souligné la nécessité d’une coordination des différentes approches et intervenions de développement dans le Sahel par les institutions régionales.

S’agissant de l’Agriculture, l’urgence dans la mise en œuvre de politiques agricoles régionales favorisant la compétitionet l’intégration des marchés a été relevée.

Au titre de l’Environnementdes Affaires et facilitation duCommerce, les participants ont, pour favoriser un marché intra-africain, recommandé une forte volonté politique pour lever les barrières et entraves au mouvement des biens.

Pour ce qui est desCentres d’Excellences, la réunion suggère de veiller à une cohérence entre le projet de la Banque mondiale des Centres d’Excellence africains et le programme de l’UEMOA.

La réunion d’Abidjan s’inscrit dans le cadre de l’appui à la mise en œuvre de la stratégie régionale de réduction de la pauvreté conjointement élaborée par la CEDEAO et l’UEMOA en 2006 et la vision 2020 de la CEDEAO aspirant à ériger un espace sans frontière, paisible et prospère.

Le Plan d’action pour la région ouest africaine qui définit les prioritésés et programmes d’intervention de la Banque.

Les interventions de la Banque pour la région ouest africaine sont consignées dans un plan d’action en cohérence avec les piliers stratégiques de la Stratégie d’Aide à l’Intégration Régionale (RIAS) pour l’Afrique subsaharienne adoptée en 2008.

Pour rappel, l’appui de la BM à l’intégrationrégionales’articule autour des 3 piliers du RIAS : infrastructure régionale; coopération institutionnelle pour l’intégrationrégionale;biens publics régionaux. Depuis 2001, la Banque mondiale a investi près de 1.8 milliards USD dans des projets et opérations sous-régionales en Afrique de l’Ouest, ce qui a permis de lever des co-financements auprèsd’autres bailleurs et secteurs privés.

