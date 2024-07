Un pionnier d’internet s’exprimera sur la croissance d’internet en Afrique

DURBAN, Afrique du Sud, 11 juillet 2013/African Press Organization (APO)/ — Le Dr. Nii Quaynor, souvent désigné comme le « Père d’internet en Afrique », rejoindra le PDG d’ICANN Fadi Chehadé (http://www.icann.org), le président du Conseil Stephen Crocker, et le vice-président en charge de l’engagement des parties prenantes pour l’Afrique, Pierre Dandjinou, lors d’une conférence de presse le lundi 15 juillet, le premier jour de la 47ème réunion publique de l’ICANN à Durban, en Afrique du Sud.

Récemment enrôlé dans ce « Hall of Fame » d’internet, le Dr. Quaynor a passé deux décennies à promouvoir la croissance d’internet sur le continent africain. Il répondra à des questions sur l’expansion d’internet en Afrique, et sur la manière dont l’accès croissant à internet augmente le potentiel des entreprises et l’accès à l’information dans toute la région.

La conférence de presse abordera également le rôle de l’ICANN dans la croissance d’internet et ses efforts accrus pour rendre l’organisation plus internationale.

Outre les questions sur l’expansion mondiale d’internet, les quatre intervenants répondront aussi sur différents autres thèmes liés à l’ICANN, allant de la nouvelle extension des noms de domaine, aux projets de l’ICANN pour augmenter sa présence en Afrique.

Les journalistes sont également encouragés à assister à la Cérémonie de bienvenue et à la Session d’ouverture du Président le lundi 15 juillet à 08h30. Le Dr. Elham Ibrahim, le Commissaire de l’Union Africaine aux Infrastructures et à l’Énergie, fera partie des intervenants.

Les journalistes qui ne peuvent pas assister à la réunion de Durban sont invités à participer à distance à la conférence de presse, via un streaming vidéo en direct, ou un numéro vert international.

Un enregistrement de la conférence de presse sera publié sur la page presse du site web de l’ICANN (http://www.icann.org/en/news/press) après l’événement.

Une liste des autres séances de la réunion de l’ICANN pouvant intéresser les journalistes est disponible ici : http://www.icann.org/en/news/press/kits/durban47/events-schedule-10jul13-en.pdf.

Voici les renseignements pratiques concernant la conférence de presse :

QUOI : Conférence de presse

QUI : Nii Quaynor (http://www.internethalloffame.org/inductees/nii-quaynor), membre de l’Internet Hall of Fame, Fadi Chehadé (http://www.icann.org/en/groups/board/chehade-en.htm), PDG et Dr. Stephen Crocker (http://www.icann.org/en/biog/crocker.htm), Président du Conseil de direction, Pierre Dandjinou (http://www.icann.org/en/about/staff/dandjinou.htm), Vice-président, engagement des parties prenantes – Afrique.

QUAND : Lundi 15 juillet 2013, 16h30-17h30. Durban, Afrique du sud (14h30-15h30 UTC).

OÙ : Hall 3B – Durban International Convention Center (Durban ICC) (http://www.icc.co.za/Home.aspx), 90 M4 Durban, Afrique du Sud.

ACCÈS HORS SITE : Les journalistes du monde entier peuvent participer à la conférence de presse à distance.

• Un webcast vidéo en direct sera disponible sur http://icann.adobeconnect.com/dur47-press.

• L’accès téléphonique peut être obtenu en composant un numéro d’accès international présent sur cette liste www.adigo.com/icann. Le numéro vert pour les USA est le +1.800.550.6865. Une fois que vous avez obtenu le centre de conférence, composez le 25594.

Voici les renseignements pratiques concernant la Cérémonie de bienvenue :

QUOI : Cérémonie de bienvenue et Session d’ouverture du Président

QUI : Dr. Elham Ibrahim (http://ie.au.int/en/commissioner/biography), Commissaire de l’Union Africaine aux Infrastructures et à l’Énergie,Fadi Chehadé (http://www.icann.org/en/groups/board/chehade-en.htm), PDG, etDr. Stephen Crocker (http://www.icann.org/en/biog/crocker.htm), Président du Conseil de direction.

QUAND : lundi 15 juillet 2013, 08h30 – 10h00 Durban (06h30 – 08h00 UTC).

OÙ : Hall 6 – Durban International Convention Center (Durban ICC) (http://www.icc.co.za/Home.aspx), 90 M4 Durban, Afrique du Sud.

ACCÈS HORS SITE : Les journalistes du monde entier peuvent participer à la conférence de presse à distance.

• Un webcast vidéo en direct sera disponible sur http://icann.adobeconnect.com/dur47-hall6.

• L’accès téléphonique peut être obtenu en composant un numéro d’accès international présent sur cette liste www.adigo.com/icann. Le numéro vert pour les USA est le +1.800.550.6865. Une fois que vous avez obtenu le centre de conférence, composez le 25594.

