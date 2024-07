Vente et exploitation sexuelle des enfants: experte de l’ONU en mission à Madagascar

GENEVE, Suisse, 10 juillet 2013/African Press Organization (APO)/ — La Rapporteuse Spéciale des Nations Unies Najat Maalla M’jid se rendra en visite officielle à Madagascar du 15 au 26 juillet 2013. Ce sera la première visite dans ce pays entreprise par un expert indépendant mandaté par le Conseil des droits de l’homme de l’ONU pour étudier les questions de la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie impliquant des enfants.

« Dans tous les pays, il existe des enfants victimes ou vulnérables à différentes formes d’exploitation, ces enfants ont besoin d’une attention toute particulière », a affirmé Madame Maalla M’jid. « Au cours de ma mission, je vais me pencher sur l’ampleur, les formes et les causes principales des phénomènes de vente et d’exploitation sexuelle des enfants; j’accorderai également une grande attention aux stratégies et programmes mis en place en matière de prévention et de protection des enfants victimes et vulnérables.»

La Rapporteuse Spéciale, qui visitera Madagascar sur invitation du Gouvernement, se rendra à Antananarivo, Tulear, Nosy Be et Tamatave. Elle s’y entretiendra avec les autorités compétentes en matière de prévention et lutte contre la vente et l’exploitation sexuelle des enfants. Elle rencontrera également des représentants des Nations Unies, de la communauté diplomatique, de la société civile et du secteur privé et visitera des centres d’accueils pour enfants.

La Rapporteuse Spéciale partagera avec le Gouvernement malgache ses observations préliminaires sur la situation de la promotion et de la protection des droits des enfants victimes et des enfants vulnérables à la vente et/ou à l’exploitation sexuelles suite aux informations recueillies au cours de sa visite. La Rapporteuse Spéciale présentera un rapport au Conseil des droits de l’homme en mars 2014 contenant ses conclusions et recommandations.

Une conférence de presse se tiendra à la fin de la mission le vendredi 26 juillet à 14h00 dans les locaux de la Maison Commune des Nations Unies à Antananarivo, salle Titan II.

