Arrivée en Centrafrique du général Babacar Gaye, chef du BINUCA

BANGUI, République Centrafricaine, 10 juillet 2013/African Press Organization (APO)/ — Le Représentant spécial du Secrétaire général des Nations Unies en République Centrafricaine et chef du Bureau Intégré des Nations Unies pour la Consolidation de la paix en Centrafrique (BINUCA), le général Babacar Gaye, est arrivé à Bangui ce 9 Juillet.

Accueilli par la Représentante spéciale adjointe du Secrétaire général des Nations Unies en RCA, Coordonnatrice Humanitaire et de Développement et Représentante Résidente du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), Mme Kaarina Immonen, le Directeur du cabinet du Représentant spécial, Baboucarr Jagne, et des Représentants du système des Nations Unies, le chef du BINUCA s’est dit honoré d’être en Centrafrique à un moment crucial pour ce pays.

« Je compte rencontrer dans les prochains jours l’ensemble de la classe politique, de la société civile et des représentants des partenaires de la République centrafricaine. J’ai également l’intention de prendre contact avec les autorités des pays voisins et les partenaires régionaux et internationaux », a déclaré le Représentant spécial à son arrivée.

le chef du BINUCA a aussi souligné que « les Nations Unies ont identifié quatre axes d’intervention prioritaires en République centrafricaine, à savoir la restauration de la sécurité dans l’ensemble du territoire, le respect des droits de l’homme, l’assistance humanitaire ainsi que la relance du dialogue politique », renouvelant l’engagement du BINUCA et de l’équipe pays des Nations Unies à poursuivre « l’assistance nécessaire au peuple centrafricain afin de mettre en œuvre ces priorités et ainsi construire les bases d’une stabilité durable ».

Avant sa nomination, le 12 juin 2013, le général Gaye était Conseiller militaire du Département des Opérations de Maintien de la Paix, au siège de l’ONU à New York, mandat durant lequel il a été temporairement déployé en tant qu’Observateur militaire en chef et chef de mission auprès de la Mission de supervision des Nations Unies en Syrie, à un moment critique de sa transition.

Auparavant, le chef du BINUCA a assumé le Commandement de la Force de la Mission de l’Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo (MONUSCO), qui a succédé à la Mission de l’Organisation des Nations Unies en République démocratique du Congo (MONUC). Il a également participé à plusieurs opérations de maintien de la paix, notamment au Liban et en Iraq.

Le général Gaye remplace à la tête du BINUCA Margaret Aderinsola Vogt, qui y a passé 2 ans.

