GENEVE, Suisse, 9 juillet 2013/African Press Organization (APO)/ — LA COORDINATRICE DES SECOURS D’URGENCE, VALERIE AMOS SE REND EN RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE

QUI: Valerie Amos, Secrétaire générale adjointe des Nations Unies aux affaires humanitaires et Coordinatrice des secours d’urgence et Kristalina Georgieva, Commissaire européenne chargée de la coopération internationale, de l’aide humanitaire et de la réaction aux crises

QUOI: Mission conjointe ECHO/OCHA en République centrafricaine

QUAND: 11 – 12 juillet 2013

OU: Bangui et visite de terrain

La Secrétaire générale adjointe des Nations Unies aux affaires humanitaires et Coordinatrice des secours d’urgence, Valérie Amos, doit se rendre en République centrafricaine (RCA) du 11 au 12 juillet avec Kristalina Georgieva, Commissaire européenne chargée de la coopération internationale, de l’aide humanitaire et de la réaction aux crises. Cette mission conjointe de deux jours vise à faire le bilan de la crise humanitaire et de la réponse en RCA.

Mme Amos discutera des possibilités de renforcement de l’appui à la réponse humanitaire et du soutien au relèvement axé sur la résilience avec les autorités centrafricaines et les autres partenaires humanitaires. Elle discutera aussi des questions liées à l’accès humanitaire et à la protection des civils.

Le 12 juillet, Mme Amos et Mme Georgieva se rendront à Kaga Bandoro dans la préfecture de la Nana Gribizi (centre-nord) pour voir l’impact humanitaire de la crise et les efforts d’assistance en cours.

Depuis le 10 décembre 2012, le conflit en RCA a entraîné le déplacement interne de 206 000 personnes et près de 55 000 personnes ont fui vers les pays voisins. L’insécurité et le mauvais état des infrastructures empêchent les organisations humanitaires d’atteindre les communautés touchées par la crise et de leur apporter une assistance.

