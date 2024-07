Conférence économique africaine 2013 : les soumissions en ligne sont ouvertes !

TUNIS, Tunisie, 8 juillet 2013/African Press Organization (APO)/ — De nombreux arguments en faveur de l’accélération du processus d’intégration régionale en Afrique ont été avancés – tant de la part de dirigeants politiques et d’économistes au sein des gouvernements et du secteur privé, que de chercheurs d’universités et d’instituts de recherche. Il est désormais communément admis que l’intégration profiterait, aux plans politique et économique, à l’Afrique sur l’échiquier mondial. En réponse, les pays africains ont tenté de renforcer les communautés économiques régionales, en rationalisant leurs mandats, et en concrétisant même avec certaines régions une union politique plus étroite. En dépit de ces efforts, l’objectif d’une Afrique économiquement intégrée est encore loin d’être atteint. La Conférence économique africaine prévue en 2013 – qui sera, comme les années précédentes, organisée conjointement par la Banque africaine de développement, la Commission économique pour l’Afrique et le Programme des Nations unies pour le développement –, a pour objectif de répondre à ces défis et d’esquisser des solutions.

Les Conférences économiques africaines ont pour objectifs principaux : (1) promouvoir la gestion des connaissances en tant que moteur important du dialogue politique, de la bonne planification des politiques et de leur mise en œuvre ; (2) favoriser le dialogue qui encourage l’échange d’idées et de pensées innovantes entre chercheurs, praticiens du développement et décideurs africains ; (3) encourager et renforcer la recherche sur les questions économiques et politiques liées au développement des économies africaines ; (4) offrir l’opportunité aux jeunes chercheurs africains, aux Africains de la diaspora et aux organisations sous-régionales et régionales, de diffuser leurs résultats de recherche et de partager avec les décideurs africains des informations sur les travaux qu’ils mènent dans la région.

Les auteurs sont invités à soumettre leurs articles complets avant le 30 août 2013, en respectant les instructions figurant sur le site : http://www.afdb.org/aec. Les articles seront étudiés, de façon anonyme, par une institution indépendante. L’objectif est de présenter des papiers de qualité à la Conférence.

Distribué par l’Organisation de la Presse Africaine pour la Banque Africaine de Développement (BAfD).

Contact

Audrey Verdier-Chouchane

Économiste en chef, Département de la recherche

Banque africaine de développement

Tél. : (+216) 71 10 34 91 ; [email protected]

J’aime ça : J’aime chargement…