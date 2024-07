Scaling Seeds and Technologies Partnership va accélérer les progrès en vue de réduire la fin et la pauvreté en Afrique

DAKAR, Sénégal, 2 juillet 2013/African Press Organization (APO)/ — Aujourd’hui, USAID et l’Alliance pour une révolution verte en Afrique (AGRA) (http://www.agra.org) ont annoncé le Scaling Seeds and Technologies Partnership, un partenariat de trois ans et de 47 millions de dollars, visant à accélérer l’accès des petits exploitants agricoles aux technologies agricoles transformatrices. Le partenariat sera mis en place dans quatre pays au sein de la Nouvelle alliance pour la sécurité alimentaire du G8 : l’Éthiopie, le Ghana, le Mozambique et la Tanzanie. Celui-ci aidera les gouvernements à renforcer le secteur des semences et à promouvoir la commercialisation, la distribution et l’adoption de semences améliorées et d’autres technologies clés. Le partenariat vise à accroître la production de semences de qualité de 45 pour cent en trois ans et à garantir que 40 pour cent des agriculteurs ont accès aux technologies agricoles innovantes.

Lorsque la Nouvelle Alliance a été lancée, le président Obama et d’autres se sont engagés à exploiter le potentiel transformateur de la technologie en développant l’innovation à grande échelle. À cette fin, ils se sont engagés sur une série de mesures de facilitation pour promouvoir l’adoption des technologies agricoles : fixer des objectifs de rendement qui soutiennent les objectifs agricoles définis par les pays, identifier les innovations clés susceptibles d’aider les agriculteurs à atteindre ces objectifs, exploiter les technologies de l’information et de la communication pour soutenir la croissance agricole et promouvoir des réformes de politiques pour créer un environnement favorable à l’investissement agricole qui permettra de sortir des millions de personnes de la pauvreté.

Le Scaling Seeds and Technologies Partnership va contribuer à la réalisation des engagements de la Nouvelle Alliance. En renforçant les secteurs des semences et des intrants, les efforts du partenariat vont exploiter le formidable potentiel technologique pour stimuler la croissance agricole en Afrique. Cela pourra ensuite servir de levier à une vaste croissance économique, améliorer les revenus des petits exploitants et réduire la faim, la pauvreté et le retard de croissance des enfants. Ces avancées permettront également aux gouvernements partenaires de répondre aux priorités agricoles définies par pays lors du processus de Programme détaillé pour le développement de l’agriculture africaine (PDDAA).

« Le Scaling Seeds and Technologies Partnership va participer au renforcement des secteurs des semences, y compris des systèmes réglementaires, et va créer de nouvelles entreprises de semences locales, en veillant à ce que des technologies transformatrices se répandent pour améliorer la vie de millions de petits exploitants », a déclaré l’administrateur de l’USAID, Rajiv Shah. « Les États-Unis vont continuer à soutenir cette initiative et d’autres projets de la Nouvelle Alliance, par le biais du programme Feed the Future, l’Initiative contre la faim et pour la sécurité alimentaire dans le monde du président Obama. »

« Nous avons constaté de formidables progrès en termes de développement des semences et d’autres technologies agricoles ces dernières années. Il s’agit essentiellement de semences adaptées à la terre africaine, à la météo et aux besoins locaux. Celles-ci sont porteuses de grands espoirs pour les petits exploitants agricoles d’Afrique. L’AGRA collabore avec nos partenaires sur tout le continent : nous avons fourni 57 000 tonnes métriques de semences et avons distribué plus de 300 variétés de semences améliorées. Ce partenariat avec l’USAID va nous permettre d’étendre ce travail et de garantir que davantage encore de petits exploitants agricoles bénéficient de ces technologies extraordinaires », a déclaré Jane Karuku, présidente de l’AGRA.

En aidant les agriculteurs africains à accéder à des semences et à des intrants améliorés ainsi qu’à des technologies complémentaires, le Scaling Seeds and Technologies Partnership stimule la productivité agricole, renforce la sécurité alimentaire et la croissance économique en Afrique subsaharienne. Afin de lancer son nouveau rôle de coordination, le Seeds and Technologies Partnership a organisé un atelier inaugural cette semaine à Nairobi au Kenya, au cours duquel des représentants de l’USAID et de l’AGRA ont consulté des partenaires clés des gouvernements, du secteur privé, de la recherche ainsi que des bailleurs de fonds pour discuter des stratégies de coordination et de collaboration. Ces discussions ouvrent la voie à une série de dialogues approfondis au niveau national sur l’accroissement de l’accès des agriculteurs aux innovations agricoles dans les pays de la Nouvelle Alliance.

À propos de l’USAID : L’Agence américaine pour le développement international (USAID) est une agence indépendante qui fournit une assistance économique, humanitaire et de développement dans le monde entier pour soutenir les objectifs de politique étrangère des États-Unis. Comme indiqué dans la Stratégie de sécurité nationale du président, le travail de l’USAID en matière de développement associe diplomatie et défense dans le cadre de l’un des trois aspects clés de la politique étrangère du pays. USAID promeut la paix et la stabilité en encourageant la croissance économique, en protégeant la santé des hommes, en fournissant une aide humanitaire d’urgence et en améliorant la démocratie dans les pays en développement. Ces efforts pour améliorer la vie de millions de personnes dans le monde sont conformes aux valeurs américaines et font progresser les intérêts des États-Unis en matière de paix et de prospérité. www.usaid.gov.

À propos de l’Alliance pour une révolution verte en Afrique (AGRA) : L’AGRA (http://www.agra.org) est un partenariat dynamique œuvrant sur tout le continent africain pour aider des millions de petits exploitants agricoles et leurs familles à sortir de la pauvreté et enrayer la faim. Les programmes de l’AGRA mettent au point des solutions pratiques pour stimuler la productivité agricole et accroître les revenus des plus pauvres tout en préservant l’environnement. L’AGRA prône des politiques soutenant son travail qui touche à tous les aspects essentiels de la chaîne de valeur agricole africaine, allant des semences, de la qualité du sol et de l’eau jusqu’à la sensibilisation aux marchés et à l’agriculture. Grâce au soutien de la Rockefeller Foundation, de la Bill & Melinda Gates Foundation, de l’USAID, du ministère britannique du Développement international et d’autres donateurs, l’AGRA agit dans toute l’Afrique subsaharienne et possède des bureaux à Nairobi, au Kenya, et à Accra, au Ghana. http://www.agra.org.

A propos de Feed the Future: Feed the Future est l’Initiative du gouvernement américain contre la faim et pour la sécurité alimentaire. En se concentrant sur les petits exploitants agricoles, et plus particulièrement sur les femmes, Feed the Future soutient les pays partenaires dans le développement de leur secteur agricole pour encourager la croissance économique et le commerce qui permettront d’accroître les revenus et de réduire la faim, la pauvreté et la malnutrition. Pour de plus amples informations, consultez le site : www.feedthefuture.gov

À propos de la Nouvelle alliance pour la sécurité alimentaire et la nutrition : Annoncée par le président Obama lors du sommet du G8 à Camp David en 2012, la Nouvelle alliance inclut désormais 9 pays membres : le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, l’Éthiopie, le Ghana, le Malawi, le Mozambique, le Nigeria et la Tanzanie. Il est prévu que le Sénégal rejoigne la Nouvelle Alliance à l’automne 2013. Dans ces pays, la Nouvelle Alliance s’aligne sur les réformes réglementaires orientées vers le marché avec plus de 3,75 milliards de dollars engagés par le secteur privé dans l’agriculture.

Le peuple américain, par le biais de l’Agence des États-Unis pour le développement international, fournit une aide économique et humanitaire dans le monde entier depuis plus de 50 ans.

Pour de plus amples informations sur l’USAID et ses programmes, consultez le site www.usaid.gov

