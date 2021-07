Déplacement au Gabon de Mme Hélène Conway-Mouret (13-14 juin 2013)

PARIS, France, 13 juin 2013/African Press Organization (APO)/ — Quai d’Orsay – Déclarations du porte-parole

Mme Hélène Conway-Mouret, ministre déléguée chargée des Français de l’étranger, se rend au Gabon afin de participer à la deuxième édition du New York Africa Forum, une enceinte réunissant plus de 700 décideurs politiques, économiques et financiers de la nouvelle économie africaine.

Mme Conway-Mouret sera reçue par le président de la République gabonaise, M. Ali Bongo.

Dans le cadre de notre diplomatie économique, la ministre aura un déjeuner de travail avec des chefs d’entreprise français et gabonais, et participera à un panel économique du New York Africa Forum.

La ministre se rendra également au camp militaire de Gaulle afin de rencontrer les Forces françaises du Gabon. Neuf cents soldats français sont stationnés au Gabon et assurent la mise en oeuvre de la coopération militaire opérationnelle avec l’ensemble des pays de la Communauté économique des États de l’Afrique centrale (CEEAC).

Enfin, Mme Conway-Mouret rencontrera la communauté française du Gabon, les élus locaux ainsi que les représentants associatifs. Plus de quinze mille compatriotes sont établis au Gabon.

Partager : Twitter

Facebook