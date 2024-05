ACTIVITÉS DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL EN OUGANDA, LE 24 MAI 2013

NEW YORK, 31 mai 2013/African Press Organization (APO)/ — Le Secrétaire général de l’ONU, M. Ban Ki-moon, accompagné du Président de la Banque mondiale, M. Jim Yong Kim, est arrivé à Entebbe, en Ouganda, dans la matinée du vendredi 24 mai.

Cette visite en Ouganda était la dernière étape d’un voyage conjoint des Nations Unies et de la Banque mondiale dans la région des Grands Lacs organisé dans le but d’appuyer la mise en œuvre de l’Accord-cadre pour la paix, la sécurité et la coopération en République démocratique du Congo (RDC) et dans la région.

Le Secrétaire général et le Président de la Banque mondiale se sont entretenus avec le Président Yoweri Museveni et son cabinet dans la Maison de l’État, à Entebbe.

Au cours d’une conférence de presse conjointe avec le Président Museveni, le Secrétaire général a indiqué qu’en sa capacité de Président de la Conférence internationale sur la Région des Grands Lacs, le Président Museveni avait joué un rôle capital pour tenter de trouver une issue à la crise qui sévit dans l’est de la RDC et convenir d’un agrément sur cet Accord-cadre historique.

M. Ban a affirmé que l’attention était dorénavant concentrée sur la mise en œuvre de cet Accord-cadre et qu’il comptait sur le leadership continu du Président Museveni et de tous les autres dirigeants régionaux.

Plus tard dans la journée, le Secrétaire général et le Président de la Banque mondiale ont rencontré des « U-reporters » et d’anciens combattants réinsérés. U-report est un système de messagerie textuel inédit conçu pour permettre aux jeunes de s’exprimer au sujet des questions qui leur sont d’importance.

Le Secrétaire général et le Président de la Banque mondiale ont ensuite participé à une réunion avec un groupe d’ambassadeurs, de partenaires en développement et de représentants d’organisations régionales.

La visite conjointe des Nations Unies et de la Banque mondiale s’est achevée à Entebbe, le 24 mai en fin d’après-midi.

Plus tard, le Secrétaire général a visité la base des Nations Unies à Entebbe, avant s’envoler, le même jour, pour Addis-Abeba, en Éthiopie.

