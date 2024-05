Le ministre Blaney participe à la Journée de l’Afrique

OTTAWA, Canada, 30 mai 2013/African Press Organization (APO)/ — Le ministre des Anciens Combattants et ministre de la Francophonie, l’honorable Steven Blaney, participe aux festivités organisées à l’occasion de la Journée de l’Afrique, à Gatineau, au Québec.

Plus de 400 représentants du gouvernement, du secteur privé et du milieu universitaire, ainsi que d’autres amis de l’Afrique, ont pris part à cet événement qui marquait le 50e anniversaire de l’Organisation de l’unité africaine, devenue l’Union africaine.

Dans son allocution, le ministre Blaney a loué les relations étroites, déterminantes et croissantes qu’entretiennent le Canada et l’Afrique, plus particulièrement les nombreuses réalisations au cours de la dernière année. Le Canada est déterminé à aider l’Afrique à créer les conditions destinées à accroître la prospérité et la sécurité. Le ministre Blaney a également souligné l’importance de la Francophonie qui sert de tribune vouée à la protection et à la promotion des valeurs que sont la liberté, la démocratie, les droits de la personne et la primauté du droit sur le continent.

De gauche à droite : Kenneth Kaunda, premier président de la Zambie, Habiba Chakir, deuxième vice-présidente, Association diplomatique d’Ottawa, et le ministre Blaney.

