L’OMC et la CEA unissent leurs forces pour stimuler le commerce intra-africain

ADDIS ABEBA, Ethiopie, 29 mai 2013/African Press Organization (APO)/ — L’Organisation mondiale du commerce (OMC), en collaboration avec la Commission économique pour l’Afrique (CEA), tiendra un séminaire régional sur l’initiative Aide pour le commerce et les perspectives de l’Afrique en termes de commerce et de développement. Le séminaire aura lieu du 4 au 6 juin 2013 et réunira des experts représentant l’OMC, la CEA, les pays africains et les communautés économiques régionales afin d’examiner, entre autres thèmes, les problèmes de développement de la région liés au commerce, les possibilités et les enjeux à l’ordre du jour international et d’autres questions liées à l’Initiative.

Dans le cadre du séminaire, les experts valideront également un rapport établi par la CEA en prélude au quatrième examen mondial de l’Aide pour le commerce, qui se tiendra à Genève de du 8 au 10 juillet 2013. Outre une analyse des flux d’aide pour le commerce dans la région, le rapport présentera les conclusions d’une enquête menée par l’Union africaine (UA) et la CEA sur la façon dont l’initiative peut venir en complément au Plan d’action de l’UA pour dynamiser les échanges intra-africains.

