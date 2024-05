Lancement des premiers jeux écologiques

PARIS, France, 29 mai 2013/African Press Organization (APO)/ — Les Jeux Ecologiques (http://www.ecologames.org/event/en) sont nés d’une urgence : sensibiliser les jeunes générations aux problèmes écologiques.

Quoi de mieux pour retenir l’attention des enfants de 6 à 12 ans qu’un événement mêlant sport, divertissement et enrichissement personnel ? Ce projet, porté par Clémence, Emmanuel Errard et leur fils Jules (9 ans), les amène, d’avril 2011 à avril 2013, à la rencontre des personnalités du monde de l’environnement : Etats-Unis, Canada, Pérou, Brésil, Chili, Argentine, Australie, Thaïlande, Cambodge, Chine, Japon, Inde, Sénégal, Suisse, etc.

Où qu’ils aillent, le projet des Jeux Ecologiques séduit. Les personnalités acceptent de parrainer les Jeux Ecologiques et portent dès lors le nom d’Anges Gardiens de la Planète. Leur rôle est de transmettre aux enfants, expérience, savoir et conscience du monde pour qu’ils puissent s’investir à leur tour dans le projet global de protection de l’environnement.

Ce tour du monde a permis de recruter 100 Anges Gardiens des 5 continents.

Grâce à l’appui de ces prestigieux parrains, les Jeux Ecologiques vont voir le jour. En effet, le Congrès Fondateur se déroulera les 3, 4 et 5 juin au siège de l’UNESCO à Paris, en partenariat avec la Global Conference. Les pré-sélections se dérouleront via internet et la finale des Jeux Ecologiques réunira des enfants venus du monde entier en juin 2015.

Le lancement des Jeux Ecologiques aura lieu officiellement le 4 juin 2013 à 17h00 dans la maison de l’UNESCO à Paris, en la présence d’une vingtaine d’Anges Gardiens de la Planète dont la légende vivante, Sylvia Earle, première femme aquanaute, George Schaller, considéré comme le père de la conservation de la vie sauvage, Bindeshwar Pathak, considéré comme le nouveau Gandhi, Jean-Michel Cousteau, le prince des océans, Phra Anil Sakya, descendant de Bouddha ou encore la philosophe Sheri Xiaoyi Liao, élue parmi les 10 femmes d’exception en Chine.

