Le Président Xi Jinping envoie un message de félicitations au Sommet extraordinaire de l’Union africaine

BEIJING, Chine, 29 mai 2013/African Press Organization (APO)/ — Le 25 mai 2013, le Sommet extraordinaire de l’Union africaine (UA) célébrant le cinquantenaire de la création de l’Organisation de l’Unité africaine (OUA) s’est tenu à Addis-Abeba, capitale éthiopienne. Le Président Xi Jinping a adressé au Sommet un message pour exprimer ses chaleureuses félicitations à l’UA ainsi qu’aux pays et aux peuples africains.

Le Président Xi Jinping a rappelé : Il y a 50 ans, jour pour jour, l’OUA a vu le jour. Cet événement a fait date dans l’histoire du développement de l’Afrique. L’OUA a donné une impulsion vigoureuse à la juste lutte des peuples africains contre l’impérialisme, le colonialisme et le racisme et apporté une contribution importante à l’émancipation politique du continent africain. Au début du 21e siècle, l’UA, créée pour répondre aux enjeux de notre époque, s’est fixé une nouvelle mission historique qu’est la promotion du renouveau de l’Afrique. Ces dernières années, elle a travaillé activement pour préserver la paix, le développement et la stabilité régionaux et faire avancer le processus de l’intégration africaine, et de nombreux succès importants ont été remportés à ces égards. Le gouvernement et le peuple chinois s’en réjouissent du fond du cœur.

Le Président Xi Jinping a indiqué : A l’heure actuelle, la situation africaine et internationale continue à connaître des changements complexes, et les nombreux pays en développement affichent une dynamique de développement sans cesse renforcée. Entrée dans une nouvelle phase, la cause africaine de la paix et du développement fait face à de nouveaux opportunités et défis. L’Afrique est une grande famille solidaire. Un ménage harmonieux assure le succès dans toutes les entreprises. Nous sommes convaincus que les pays et les peuples africains pourront saisir les opportunités offertes par la célébration du cinquantenaire de la création de l’OUA pour faire rayonner l’esprit du panafricanisme, construire une Afrique unie, forte et solidaire, et porter sans cesse la cause du renouveau africain à un nouveau palier.

Le Président Xi Jinping a souligné : La Chine et l’Afrique voient leurs sorts étroitement liés depuis toujours. Que ce soit dans la lutte pour l’indépendance et la libération nationales ou dans la recherche de la paix et du développement, leurs peuples se sont toujours prêté mutuellement soutien et ont coopéré étroitement, tissant entre eux des liens fraternels marqués par une communauté d’idées, de destins et de cœurs. La Chine a toujours soutenu fermement les efforts d’unité et d’intégration de l’Afrique, sa coopération avec l’Afrique a apporté une énergie positive au progrès et au renouveau du continent africain. Elle entend continuer à coopérer de manière plus approfondie avec l’UA et les organisations sous-régionales d’Afrique, à appuyer le rôle important joué par l’UA dans la coopération régionale et à travailler ensemble avec les pays africains pour promouvoir le développement en profondeur du nouveau partenariat stratégique sino-africain et contribuer activement à la paix, au développement, à la prospérité et au renouveau de l’Afrique.

Le Vice-Premier Ministre du Conseil des Affaires d’Etat Wang Yang a assisté au Sommet en tant que représentant spécial du Président Xi Jinping et y a donné lecture du message de félicitations du Président Xi.

