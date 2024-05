SIGNATURE D’UNE CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC L’INTERNATIONAL CRISIS GROUP (27 MAI 2013)

PARIS, France, 29 mai 2013/African Press Organization (APO)/ — Déclaration du porte-parole du ministère des affaires étrangères

M. Jean-Baptiste Mattéi, directeur général de la mondialisation, du développement et des partenariats, a signé le 27 mai 2013 une convention de partenariat avec Mme Louise Arbour, présidente-directrice de l’International Crisis Group.

Dirigé depuis 2009 par Mme Louise Arbour, ancienne haut commissaire des Nations unies aux droits de l’homme, l’International Crisis Group (ICG) a été fondé en 1995 à l’initiative de personnalités européennes et américaines désireuses de mieux analyser les conflits meurtriers des années 1990 et de leur apporter réponse indépendante. Depuis sa création, l’ICG a ainsi couvert dans le monde près de 70 situations de conflits potentiels ou déclarés. Ses analyses et recommandations, reconnues pour leur qualité et leur sérieux, sont aujourd’hui largement relayées et examinées par l’ensemble des acteurs impliqués dans la prévention, la gestion et la résolution des crises.

Conclu pour une durée de trois ans, le partenariat entre le ministère des affaires étrangères et l’International Crisis Group s’appuiera sur le travail de fond conduit par les experts de l’ICG pour susciter notamment une attention accrue sur la situation au Sahel et dans d’autres pays francophones de l’Afrique subsaharienne.

