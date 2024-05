Le Canada offre une aide humanitaire aux Soudanais

OTTAWA, Canada, 28 mai 2013/African Press Organization (APO)/ — Le ministre de la Coopération internationale, l’honorable Julian Fantino, a annoncé que des articles de secours d’urgence seront envoyés à environ 11 000 Soudanais déplacés à l’intérieur du territoire, qui ont fui le conflit en cours dans les États du Kordofan du Nord et du Kordofan du Sud, au Soudan.

« L’aide humanitaire du Canada incarne les meilleures valeurs canadiennes, a affirmé le ministre Fantino. Nous assurons que les personnes les plus vulnérables au Soudan obtiennent l’aide d’urgence dont elles ont besoin immédiatement. »

Depuis avril, selon les estimations, plus de 45 000 personnes ont été gravement touchées par le conflit en cours dans les États et du Kordofan du Nord et du Kordofan du Sud, qui a entraîné des déplacements considérables de civils vers les pays voisins.

Avec le soutien du Canada, la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge aidera la Croix-Rouge soudanaise à distribuer aux personnes déplacées à l’intérieur du Soudan des articles non alimentaires, des abris, de l’eau, en plus de fournir des services de santé d’urgence, ainsi que des services sanitaires et d’hygiène.

« L’aide humanitaire du Canada contribue à répondre aux besoins immédiats des personnes touchées par le conflit en cours et à atténuer leurs souffrances, a déclaré le ministre Fantino. Le Canada continuera de surveiller la situation dans la région afin d’assurer le respect des besoins humanitaires. »

Le Plan d’action économique 2013 réaffirme l’engagement pris par le Canada à l’égard de l’assistance humanitaire. Le nouveau ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement continuera à assumer le mandat de réduction de la pauvreté et permettra d’apporter une aide plus efficace, plus transparente et mieux ciblée pour continuer à améliorer le sort des populations démunies à l’échelle de la planète.

