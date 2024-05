Le Programme d’apprentissage et de perfectionnement de DHL aide à combler le déficit des compétences en Afrique

LE CAP, Afrique du Sud, 27 mai 2013/African Press Organization (APO)/ —

• Le programme est un élément clé dans l’explosion du déficit des compétences en Afrique et il a pour objectif de favoriser le recrutement au niveau local et d’éviter l’expatriation du personnel

• La plateforme pédagogique innovante a redonné le moral aux employés et est l’un des facteurs clé de la croissance commerciale de DHL en Afrique

• Suivi par plus de 100 000 employés à travers 220 pays et par presque 4 000 employés dans 51 pays en Afrique sub-saharienne, il est l’un des plus vastes programmes de formation en entreprise jamais mis en œuvre

DHL Express, une division de Deutsche Post DHL (http://www.dhl.com), a désigné son programme innovant d’apprentissage et de perfectionnement pour les « spécialistes certifiés au niveau international » (SCI) comme étant l’un des facteurs clés des performances de l’entreprise en Afrique au niveau mondial. Ce programme, qui est proposé à tous les employés à travers le réseau mondial de la société, a aussi été un élément essentiel en Afrique sub-saharienne permettant de combler le déficit des compétences en dispensant une formation et un enseignement complets aux employés de la société.

Logo: http://www.photos.apo-opa.com/plog-content/images/apo/logos/dhl_logo2.jpg

« En 2012, la division Express de DHL a enregistré le bénéfice net le plus élevé de son histoire, et ceci n’aurait pas été possible sans un personnel engagé et axé sur la livraison express internationale », affirme Charles Brewer, directeur général de DHL Express en Afrique sub-saharienne. « Le SCI a joué un rôle fondamental dans la performance commerciale de l’entreprise et nous avons vu comment un programme de gestion du changement peut réellement contribuer à l’amélioration des résultats. Notre entreprise en Afrique sub-saharienne a affiché une forte croissance l’année dernière et continue à favoriser la croissance du continent et je pense que le SCI a joué un rôle important dans cette croissance et ce succès. »

Le programme SCI a aussi pour but de combler les écarts de compétences en Afrique sub-saharienne, une région qui poursuit sa croissance au niveau des investissements étrangers directs et où la demande de talents devance de loin l’offre.

« L’un des défis majeurs auquel notre multinationale est confrontée en Afrique sub-saharienne est le manque de formation appropriée et des systèmes éducatifs qui ne respectent pas toujours les normes mondiales », affirme Charles Brewer, directeur général de DHL Express en Afrique sub-saharienne. « Même si nous sommes convaincus que nous attirons les meilleurs éléments du continent, nous savons que nous devons à tout prix assurer une formation additionnelle aux employés en Afrique et leur donner l’impression qu’ils font partie du réseau mondial, tout en leur offrant une expérience internationale. La plateforme SCI nous permet cela. »

Le programme utilise des méthodes d’apprentissage innovantes pour former les employés à l’ensemble des éléments fondamentaux du transport international, approfondissant leurs connaissances des aspects essentiels du transport, tels que les documents d’importation et d’exportation, la géographie, l’expertise mondiale et les réglementations et procédures liées au transport, pour n’en citer que quelques-uns. Les sessions de formation elles-mêmes seront assurées par les employés qui ont reçu une formation d’animateur. À travers des entretiens vidéo, ils ont demandé à des anciens dirigeants de l’entreprise de venir raconter l’histoire des racines entrepreneuriales de DHL et de parler des valeurs qui ont permis à la société de devenir un leader mondial de la logistique.

À ce jour, le programme a été suivi par plus de 100 000 employés dans plus de 220 pays et territoires du monde entier, et par presque 4 000 employés dans 51 pays en Afrique sub-saharienne ; il est donc l’un des plus vastes programmes de formation en entreprise jamais mis en œuvre. Les documents ont été traduits dans plus de 42 langues.

Distribué par l’Organisation de la Presse Africain pour Deutsche Post DHL.

Contact auprès des médias :

Lee Nelson

Directeur de la publicité et des relations publiques, Afrique subsaharienne

DHL Express

Tél. : +27 21 409 3613 – Mobile : +27 72 361 0178

[email protected]

Par Internet : www.dp-dhl.com/press

Suivez-nous : www.twitter.com/DeutschePostDHL

DHL – The Logistics company for the world

DHL (http://www.dhl.com) est le leader mondial du marché dans le secteur de la logistique et est « The Logistics company for the world » (la société de logistique pour le monde entier). DHL engage son savoir-faire dans l‘express international, le fret aérien et maritime, le transport routier et ferroviaire, la logistique contractuelle et les services de courrier international pour ses clients. Avec un réseau mondial composé de plus de 220 pays et territoires et d’environ 285 000 employés à travers le monde, l’entreprise offre à ses clients un service de qualité supérieure et des connaissances locales pour satisfaire leurs exigences en matière de chaînes d’approvisionnement. DHL accepte ses responsabilités sociales en soutenant des mesures visant à améliorer la protection de l’environnement, la gestion des catastrophes naturelles et l’éducation.

DHL fait partie de Deutsche Post DHL. Le Groupe a généré des revenus supérieurs à 55 milliards d’euros en 2012.

J’aime ça : J’aime chargement…