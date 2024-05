Addhope Forum 2013 : une plate-forme de dialogue pleine d’espoir

GENEVE, Suisse, 24 mai 2013/African Press Organization (APO)/ — Placée sous le signe du dialogue et de la philanthropie, cette première édition du Addhope Forum a tenu ses promesses et offert un espace de discussions et d’échanges sur les clés de partenariats réussis au service du développement. Lors de cette journée, 145 participants, ONG et acteurs des secteurs : privé, public, et académique, ont partagé expériences et bonnes pratiques en la matière.

M. Zhang, Président de la Fondation Sinopec-Addax Petroleum (www.addhopefoundation.org) et Président Directeur Général d’Addax Petroleum Corporation, a ouvert le forum en insistant sur sa conviction profonde que les actions de la fondation s’inscrivent dans la stratégie de responsabilité sociale de son actionnaire Sinopec.

« La philanthropie ne se limite pas à l’engagement financier » conclut M. Zhang. « Pour qu’elle soit efficace, la démarche philanthropique doit aller au-delà et s’inscrire dans une optique de partage de compétences. Comme dit le proverbe chinois, quand un homme a faim, mieux vaut lui apprendre à pêcher que de lui donner un poisson. »

« C’est pour cela que nous sommes ici aujourd’hui. Nous avons accumulé beaucoup d’expérience et de savoir en collaboration avec nos ONG partenaires. Mais notre but et de faire encore mieux, d’améliorer notre travaille grâce au dialogue que nous pouvons avoir avec des représentants de tous secteurs. »

Dans son discours d’ouverture, S.E.M. Haitao Wu, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, représentant permanent de la République Populaire de Chine auprès des Nations Unies ad interim, a quant à lui souligné les efforts importants entrepris par la Chine, le plus grand pays en voie de développement au monde, pour atteindre les objectifs du Millénaire pour le développement.

Au cours de la matinée, plénières et sessions interactives ont servi de plate-forme de dialogue et d’échange pour les participants : des organisations et individus concernés par les enjeux de collaboration entre secteur privé et ONG, pour le bien public.

« Comme souvent dans la vie, un partenariat ne se décrète pas » commente Marie-Gabrielle Cajoly, Directrice Exécutive de la Fondation Sinopec-Addax Petroleum. « Au contraire, c’est une relation de confiance basée sur un engagement mutuel, une compréhension et un dialogue réciproques. Nous avons invité des représentants de tous les horizons, notamment un grand nombre d’ONG, à nous rejoindre dans cette discussion. Leur participation enthousiaste était fantastique et un signe clair de l’intérêt de tous pour le sujet comme pour l’approche. »

En effet, la volonté de la fondation était de donner la parole à tous les acteurs impliqués autour d’un éventail de thèmes variés tels que : les enjeux et opportunités de ce type des partenariats multisectoriels ; comment assurer le suivi et mesurer les impacts des projets entrepris ; comment communiquer de manière pertinente sur leurs activités ; et comment identifier les changements de contexte s’opérant actuellement afin de les aborder au mieux.

Une place importante était donnée aux ONG, notamment dans les sessions interactives, lors desquelles elles ont pu présenter un volet spécifique de leur expertise.

A propos de la Fondation Sinopec-Addax Petroleum

La Fondation (www.addhopefoundation.org) est un organisme indépendant à but non lucratif enregistré à Genève, Suisse. La Fondation s’engage en faveur du développement communautaire durable. Son but premier est de soutenir les communautés défavorisées en renforçant leurs capacités et leur autonomie. À ces fins, la Fondation investit dans des projets de santé, d’éducation et d’environnement, principalement en Afrique, au Moyen-Orient et en Chine. http://www.addhopefoundation.org.

