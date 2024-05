Déclaration du porte-parole de Catherine Ashton, Haute Représentante de l’UE, sur les attentats terroristes au Niger

BRUXELLES, Royaume de Belgique, 23 mai 2013/African Press Organization (APO)/ — Le porte-parole de Catherine Ashton, Haute Représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et vice-présidente de la Commission, a fait ce jour la déclaration suivante:

« La Haute Représentante condamne fermement les attentats de ce matin contre l’armée nigérienne à Agadez et contre un site minier à Arlit. Elle exprime ses plus sincères condoléances aux familles des victimes et souhaite un prompt rétablissement aux personnes blessées.

La Haute Représentante exprime sa solidarité avec le peuple nigérien et réaffirme l’engagement de l’UE à poursuivre son soutien au gouvernement du Niger dans la lutte contre le terrorisme et le crime organisé, notamment par sa mission civile EUCAP SAHEL au Niger. »

