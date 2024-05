Célébrer le panafricanisme par l’expression artistique

ADDIS ABEBA, Ethiopie, 22 mai 2013/African Press Organization (APO)/ — Dans le cadre de la série d’événements qui se déroulent actuellement pour célébrer les 50 ans de panafricanisme, l’Exposition sur l’esthétique africaine aura lieu, du 24 au 31mai, à l’Institut universitaire du Musée d’études éthiopiennes à Addis-Abeba. L’exposition a pu bénéficier d’un certain nombre de collaborateurs de poids, dont la Commission économique pour l’Afrique. Des reproductions des voûtes historiques de la CEA seront présentées.

Organisée par Mmes Desta Meghoo, Danijah Tafari et M.Hasan Said, l’Exposition sur l’esthétique africaine comprend l’art traditionnel et des objets d’art ainsi que des photos sur l’Afrique et la diaspora. Cette semaine, l’exposition présentera des contes, des films panafricains sur l’art et des exposés de spécialistes de l’art.

S’exprimant lors d’une conférence de presse ce mardi, Mme Meghoo a déclaré que l’exposition est organisée dans le cadre de la série d’activités culturelles prévues à Addis-Abeba, à l’occasion du cinquantième anniversaire de la création de l’Organisation de l’unité africaine, devenue l’Union africaine. Les œuvres d’art évoquent l’année du panafricanisme et de la renaissance africaine.

Mme Meghoo a indiqué que, outre plusieurs œuvres de photographes de renom, plus de 75 œuvres d’art venant de différentspays africains, dont l’Éthiopie, le Ghana et le Nigeria ainsi que de notables Éthiopiens comme le lauréat Afework Tekle, Gebre-Kirstos Desta et EskindirBoghossian seront présentées .

Selon Mme Desta, l’Union africaine a choisi l’Exposition sur l’esthétique africaine car elle est très représentative « pour exprimer l’esprit du panafricanisme et la renaissance africaine à travers les œuvres d’art d’Africains d’ici et de l’étranger ».

L’esthétique africaine est un instantané philosophique et panafricain de la créativité des Africains sur le continent et dans les Amériques déterminés à raconter l’histoire de l’Afrique d’une perspective artistique unique.

