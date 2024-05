REUNION A YAMOUSSOUKRO DES MINISTRES DE L’ENERGIE DES ETATS DE LA CEDEAO

ABUJA, Nigeria, 20 mai 2013/African Press Organization (APO)/ — Les ministres chargés de l’Energie des Etats membres de la CEDEAO se réuniront le 24 mai 2013 à Yamoussoukro, en Côte d’Ivoire, en présence de responsables d’institutions dans le cadre de la politique adoptée par l’organisation en vue d’accroître l’autonomie énergétique de la région.

La rencontre sera précédée, les 22 et 23 mai, par une réunion d’experts représentant notamment les départements en charge de l’Energie, les organes de régulation et les sociétés d’électricité ainsi que les partenaires au développement.

La 42ème Conférence des chefs d’Etat et de gouvernement, tenue fin février 2013 à Yamoussoukro, avait donné instruction au président de la Commission de la CEDEAO de prendre les dispositions nécessaires pour accompagner les Etats membres dans la mise en œuvre des programmes urgents d’approvisionnement en énergie.

En particulier, elle l’avait instruit de «poursuivre les efforts d’extension et d’amélioration de l’efficacité des projets d’interconnexion à l’ensemble des pays de la région, y compris le projet du gazoduc, (et aussi) de faciliter la coordination du processus d’élaboration de projets prioritaires» dans les Etats membres.

A cet effet, la Conférence avait demandé au président de la Commission de la CEDEAO de convoquer une réunion des ministres en charge de l’Energie pour se pencher sur les requêtes émanant des Etats membres en vue de faire des recommandations appropriées à cet égard.

La rencontre de Yamoussoukro, qui se tient en application de ces instructions, permettra aussi de prendre en compte les dossiers des agences du secteur de l’énergie, dont notamment des règlements et directives sur la régulation. Elle aura donc principalement deux objectifs : d’une part, analyser les requêtes émanant des Etats membres et faire des propositions et, d’autre part, valider les règlements et directives sur la régulation.

Conformément à la politique énergétique régionale adoptée en mai 1982 et visant à accroître l’autonomie énergétique de la région, les chefs d’Etat de la CEDEAO ont adopté en décembre 1999 une décision mettant en place le Système d’échanges d’énergie électrique ouest-africain (EEEOA).

Cet engagement s’est traduit par le Protocole sur l’énergie de 2003 qui définit une stratégie régionale permettant le libre accès et visant l’attrait des investissements dans la région, aussi bien dans le domaine de la production d’énergie électrique que dans celui des interconnexions transfrontalières.

En juillet 2006, le secrétariat général de l’EEEOA a été établi comme institution spécialisée chargée de mettre en œuvre les projets prioritaires identifiés pour le développement du marché de l’électricité.

Puis en janvier 2008, les chefs d’Etat ont créé l’Autorité de régulation régionale du secteur de l’électricité de la CEDEAO (ARREC) pour assurer la régulation des échanges transfrontaliers d’électricité et apporter un appui conséquent aux régulateurs nationaux du secteur de l’électricité des Etats membres.

La mission principale assignée à l’ARREC est d’instaurer une régulation transparente, prévisible et harmonisée dans la région en vue de favoriser la réalisation des investissements nécessaires pour le développement du secteur et d’assurer le maximum de bénéfices aux consommateurs d’électricité.

A cet effet, l’ARREC a entrepris, de concert avec l’EEEOA, un certain nombre d’études de régulation visant à établir un cadre juridique et réglementaire efficace pour la mise en place et le fonctionnement du marché régional de l’électricité de la CEDEAO.

Ce sont les projets de directives et de règlements issus des différentes études menées dans ce cadre qui devront être examinés à Yamoussoukro par les experts puis validés par la réunion ministérielle avant d’être soumis, pour adoption, au Conseil des ministres de la CEDEAO.

A noter que cette rencontre des ministres des Etats membres de la CEDEAO en charge de l’Energie sera mise à profit pour la tenue d’une concertation avec les bailleurs de fonds de l’ARREC sur le programme et le financement des activités de cette institution.

J’aime ça : J’aime chargement…