LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL NOMME LE GÉNÉRAL CARLOS ALBERTO DOS SANTOS CRUZ, DU BRÉSIL, COMMANDANT DE LA FORCE DE LA MISSION DE L’ONU EN RDC

NEW YORK, 20 mai 2013/African Press Organization (APO)/ — Le Secrétaire général de l’ONU, M. Ban Ki-moon, a annoncé aujourd’hui la nomination du général Carlos Alberto Dos Santos Cruz, du Brésil, comme Commandant de la force de la Mission des Nations Unies pour la stabilisation de la République démocratique du Congo (MONUSCO).

Le général Dos Santos Cruz succède au général Chander Prakash Wadhwa, de l’Inde, qui a achevé sa mission le 31 mars 2013. Le Secrétaire général exprime à ce dernier sa reconnaissance pour son dévouement et son efficacité au service durant son mandat de deux ans à la MONUSCO.

Le général Dos Santos Cruz apporte avec lui une expérience militaire de plus de 40 années aux niveaux national et international, ainsi qu’une expérience dans les domaines du commandement et de la gestion du personnel. Avant cette nomination, il a été Conseiller spécial du Secrétariat des affaires stratégiques à la présidence du Brésil.

Auparavant, il était Commandant adjoint des opérations terrestres de l’armée brésilienne, d’avril 2011 à mars 2013, et Commandant de division, entre 2009 et 2011. Le général Dos Santos Cruz a également été Commandant de la force de la Mission des Nations Unies pour la stabilisation en Haïti (MINUSTAH) de janvier 2007 à avril 2009.

Le général Dos Santos Cruz est titulaire d’une licence en génie civil de l’Université catholique de Campinas, au Brésil, et diplômé de l’Académie militaire des Agulhas Negras à Resende, au Brésil.

Né au Brésil en 1952, le général Dos Santos Cruz est marié et père de trois enfants.

