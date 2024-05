France: Expulsion d’un ressortissant Marocain

PARIS, France, 17 mai 2013/African Press Organization (APO)/ — Aujourd’hui, un ressortissant Marocain de 24 ans résidant à La Rochelle a été interpellé et expulsé en raison de ses agissements répétés et des appels au meurtre qu’il a proféré sur un site internet djihadiste de langue française. Il postait régulièrement sous pseudonyme des messages soutenant et glorifiant la violence terroriste, à l’étranger ou en France.

Il a appelé à commettre des attentats en France et dans les pays européens et appelé au meurtre de personnes nommément désignées dont un journaliste français.

Au regard de ces éléments, cet individu représentait une menace pour la sûreté de l’Etat et la sécurité publique, justifiant une mesure d’expulsion, validée par la commission d’expulsion.

Manuel VALLS rappelle l’engagement de la France à lutter contre le terrorisme et ceux qui notamment sur internet, prônent le djihad armé et s’en prennent ainsi aux valeurs de la République.

J’aime ça : J’aime chargement…