LE NOUVEAU REPRÉSENTANT PERMANENT DE L’OUGANDA AUPRÈS DES NATIONS UNIES PRÉSENTE SES LETTRES DE CRÉANCE

NEW YORK, 16 mai 2013/African Press Organization (APO)/ — Le nouveau Représentant permanent de l’Ouganda auprès des Nations Unies, M. Richard Nduhuura, a présenté aujourd’hui ses lettres de créance au Secrétaire général de l’ONU, M. Ban Ki-moon.

Depuis 2006, M. Nduhuura était Ministre d’État à la santé de l’Ouganda.

Il a été successivement Ministre d’État à l’industrie (2001-2003), Ministre d’État au commerce (2003-2005) et Ministre d’État aux gouvernements locaux (2005-2006). Après avoir servi comme vétérinaire au Ministère des industries animales et des pêches, de 1979 à 1989, il s’est installé à son compte comme vétérinaire et agriculteur.

Richard Nduhuura a obtenu, en 1979, un diplôme de vétérinaire auprès de l’École de médecine vétérinaire de l’Université Makerere.

Né le 17 février 1956, M. Nduhuura est marié et père de trois enfants.

J’aime ça : J’aime chargement…