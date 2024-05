Lois Brown, secrétaire parlementaire, lors d’une conférence de haut niveau des donateurs sur le Mali

BRUXELLES, Royaume de Belgique, 16 mai 2013/African Press Organization (APO)/ — Le 15 mai 2013

Bruxelles (Belgique)

Le Canada, en tant qu’ami de longue date du Mali, est déterminé à aider la population malienne.

En janvier dernier, le Canada a répondu aux besoins immédiats des Maliens en leur offrant une aide vitale d’urgence.

La situation au Mali, de même que les répercussions qu’elle pourrait avoir sur la stabilité de la région du Sahel et des autres pays, nous inquiètent toujours.

Le ministre canadien de la Coopération internationale, Julian Fantino, a énoncé les conditions sous lesquelles nous pourrons rétablir l’aide directe au gouvernement du Mali.

Nous encourageons le gouvernement provisoire à organiser des élections légitimes le plus tôt possible.

Nous gardons toujours espoir en cette avenue, puisque c’est celle qui mènera le peuple malien vers la prospérité et la sécurité à long terme.

Entre-temps, nous continuons à collaborer avec nos partenaires non gouvernementaux dans le cadre de notre important travail humanitaire et de développement.

Aujourd’hui, je suis heureuse d’annoncer que le Le Canada investira soixante-quinze millions de dollars (75 M$) pour contribuer à l’amélioration de l’accès à la nourriture, aux services de santé et à l’éducation.

Cette aide au développement vient compléter le soutien humanitaire vital que nous offrons sans relâche.

Elle s’ajoute également aux dix millions de dollars (10 M$) que nous avons annoncés plus tôt cette semaine afin :

d’appuyer la Mission internationale de soutien au Mali sous conduite africaine, jusqu’à ce qu’une nouvelle mission des Nations Unies soit mise en place;

d’aider à rétablir les institutions démocratiques en prévision des élections qui auront lieu en juillet et à préserver l’intégrité territoriale du Mali;

de contribuer à la formation dirigée par l’Union européenne visant à aider les forces armées maliennes à protéger les droits fondamentaux des civils maliens.

Le Canada continuera de jouer un rôle de premier plan dans l’aide apportée à la population malienne pour que celle-ci bâtisse un pays plus pacifique et plus prospère…

… un pays où tous les citoyens et toutes les citoyennes peuvent profiter des possibilités qu’apportent une meilleure stabilité et une plus grande prospérité.

Merci.

