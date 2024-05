Le Canada confirme son engagement envers le développement du Mali

BRUXELLES, Royaume de Belgique, 15 mai 2013/African Press Organization (APO)/ — En tant que principal donateur, le Canada continuera à fournir de la nourriture et des services de santé de base à la population du Mali. Aujourd’hui, au nom de l’honorable Julian Fantino, ministre de la Coopération internationale, la députée Lois Brown, secrétaire parlementaire du ministre de la Coopération internationale, a réaffirmé le soutien du Canada à l’égard de la population du Mali à l’occasion d’une conférence internationale des donateurs à Bruxelles.

« À titre de donateur principal, le Canada veut s’assurer que l’on répond aux besoins élémentaires du peuple malien, a déclaré la députée Brown. Pendant la conférence, le Canada a de nouveau montré que sa démarche consiste toujours à aider les Maliens à construire un nouveau Mali sur des assises plus solides. »

Le Canada a participé à cette conférence importante dans le but de mobiliser l’appui nécessaire pour s’attaquer aux grosses difficultés qui entravent le développement du Mali. La députée Brown a annoncé un nouvel investissement visant à atténuer le risque de troubles civils et à poursuivre la prestation des services de base en matière de santé, de sécurité alimentaire et d’éducation. Cet investissement appuie le Plan de redressement durable du Mali pour 2013 2014.

« Le Canada est un voisin compatissant, a affirmé le ministre Fantino. Il continuera à collaborer avec d’autres donateurs, avec des organisations non gouvernementales canadiennes et des organisations multilatérales, comme le Programme alimentaire mondial, pour offrir de la stabilité à la population du Mali. »

L’engagement annoncé cette semaine que le Canada se soit engagé à verser la somme supplémentaire de 10 millions de dollars, afin :

d’appuyer la Mission internationale de soutien au Mali sous conduite africaine jusqu’à ce qu’une nouvelle mission des Nations Unies puisse être mise sur pied;

d’aider à rétablir les institutions démocratiques avant les élections prévues pour juillet et à préserver l’intégrité territorial du Mali;

de soutenir l’Union européenne dans ses efforts pour assurer l’instruction des Forces armées maliennes afin qu’elles puissent protéger les droits fondamentaux des civils maliens.

Le Canada est résolu à aider des pays comme le Mali. Le Plan d’action économique de 2013 réaffirme l’engagement pris par le Canada à l’égard du développement international et de l’assistance humanitaire. Le nouveau ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement permettra de rendre l’aide plus efficace, transparente et ciblée et de continuer d’améliorer le sort des personnes démunies à l’échelle internationale.

