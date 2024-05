La BAD contribue pour 240 millions d’euros au redressement du Mali

TUNIS, Tunisie, 15 mai 2013/African Press Organization (APO)/ — Le Groupe de la Banque africaine de développement (BAD) (http://www.afdb.org) s’est engagé, par la voix de son président, Donald Kaberuka, à soutenir les efforts de sortie de crise et de relance de l’économie du Mali, en mettant 240 millions d’euros à la disposition du pays. C’était à l’occasion de la Conférence des donateurs du Mali, organisée par la France et l’Union européenne, à Bruxelles, en Belgique.

Dans l’immédiat, cette assistance, accordée via le Fonds africain de développement (FAD) et la Facilité en faveur des États fragiles, est dévolue à quatre domaines : l’appui budgétaire ; l’appui spécifique à la gouvernance économique afin de renforcer les capacités de l’administration ; l’appui visant à restaurer les services sociaux de base fortement dégradés – notamment dans la santé et l’éducation – sur toute l’étendue du territoire – en particulier au nord du pays – ; et la relance du secteur privé grâce au soutien apporté à la réduction de la dette.

La BAD financera aussi la réalisation du Projet d’alimentation en eau potable de la ville de Bamako, à hauteur de 56 millions d’euros, soit près de 37 milliards de FCFA. Un projet qui s’avère d’une extrême urgence en raison des besoins pressants induits par les nombreux déplacements des populations ayant fui la guerre au nord du pays. D’autres interventions aideront à soutenir l’agriculture et la sécurité alimentaire dans les régions de Koulikoro, Sikasso et Ségou, dans le cadre d’un programme chiffré à 35 millions d’euros, soit 23 milliards de FCFA.

Au cours de son intervention, le président de la première institution financière africaine s’est félicité de la mobilisation autour du redressement du Mali : « Cette conférence est la preuve que, ensemble et de manière coordonnée, nous pouvons trouver une partie des solutions dont le Mali et la région sahélienne ont besoin, pour sortir définitivement de la fragilité et de l’instabilité ».

