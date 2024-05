Le ministre Baird assure la promotion des intérêts et des valeurs du Canada au Kenya

OTTAWA, Canada, 15 mai 2013/African Press Organization (APO)/ — Le ministre des Affaires étrangères John Baird a indiqué aujourd’hui l’intérêt d’augmenter le commerce et l’investissement entre le Canada et le Kenya, ainsi que l’intention du Canada de collaborer sérieusement pour promouvoir des valeurs communes.

Le Canada se réjouit du début des discussions exploratoires entre les deux pays en vue d’un accord sur la promotion et la protection des investissements étrangers, accord qui devrait créer un environnement plus sûr et plus stable pour les investisseurs, et engendrer des retombées économiques pour le Canada et le Kenya.

« Notre gouvernement mise sur la création d’emplois, la croissance et la prospérité à long terme, a déclaré le ministre Baird. Le Kenya est un joueur important en ce qui concerne les marchés africains, et nos deux pays ont tout avantage à renforcer leurs liens commerciaux. »

Le Canada pourrait accroître de façon importante ses investissements au Kenya et entend examiner la possibilité de libéraliser davantage le commerce avec ce pays et d’autres membres de la Communauté d’Afrique de l’Est — particulièrement en ce qui concerne les entreprises canadiennes du secteur des ressources naturelles qui sont en voie de devenir des chefs de file dans les industries minière, pétrolière et gazière au Kenya.

Selon le ministre Baird, le renforcement de l’engagement commercial et le resserrement des liens interpersonnels entre les deux pays donnent la possibilité et la responsabilité de protéger et de promouvoir les valeurs du Canada.

Dans cet esprit, le ministre Baird a pris part à une table ronde avec des défenseurs des droits des minorités sexuelles en Afrique de l’Est.

« Dans trop de pays, des gens passent pour des criminels ou sont victimes de violence en raison de leur orientation sexuelle, a déclaré le ministre Baird. Le Canada est un ardent défenseur des droits de la personne pour tous. Je salue le courage et la détermination de ceux qui travaillent sur le terrain à améliorer la qualité de vie des minorités sexuelles. »

Le ministre Baird a également encouragé le gouvernement nouvellement élu du Kenya à continuer de collaborer avec la Cour pénale internationale.

