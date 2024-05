Le ministre Baird rencontre l’envoyé spécial pour la Somalie

OTTAWA, Canada, 15 mai 2013/African Press Organization (APO)/ — Le ministre des Affaires étrangères John Baird rencontre M. Augustine Mahiga, le représentant spécial du secrétaire général de l’ONU pour la Somalie et chef du Bureau politique des Nations Unies pour la Somalie.

Le ministre Baird a profité de l’occasion pour annoncer que le Canada rétablissait ses relations diplomatiques avec la Somalie. Le haut-commissaire du Canada au Kenya, M. David Angell, sera également accrédité à titre d’ambassadeur auprès de la Somalie.

Le ministre Baird et le représentant spécial Mahiga ont discuté des progrès réalisés par le gouvernement somalien au cours de la dernière année. L’établissement d’un gouvernement plus représentatif et responsable constitue une étape essentielle de la reconstruction de la Somalie. Le pays fait face à d’énormes défis et aura besoin du soutien de la communauté internationale pendant un certain temps.

Le Canada appuiera les efforts visant à promouvoir ses intérêts et ses valeurs.

