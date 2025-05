Le président du Conseil européen Herman Van Rompuy accueille les chefs d’Etat ou de Gouvernement participant à la Conférence des donateurs pour le développement du Mali

BRUXELLES, Royaume de Belgique, 15 mai 2013/African Press Organization (APO)/ — Ce soir, le Président du Conseil européen offrira un dîner aux chefs d’Etat ou de Gouvernement participant à la Conférence de haut niveau des donateurs pour le développement du Mali qui se tient à Bruxelles le 15 Mai 2013. Le but est d’échanger des vues avec les dirigeants de la région sur les besoins urgents au Mali et dans le Sahel.

Avant le dîner, le Président du Conseil européen a déclaré:

« Je me réjouis d’accueillir le dîner de travail avec les chefs d’Etat ou de Gouvernement avant la Conférence pour le Mali du 15 mai.

Je transmettrai tout d’abord l’engagement ferme et dans la durée de l’Union européenne pour soutenir le Mali dans ses efforts pour réinstaurer la stabilité, la démocratie et le développement, à travers le rétablissement d’un consensus national.

Deuxièmement, je soulignerai le rôle essentiel que les Etats de la région jouent et devront continuer à jouer pour faire face à des défis qui sont en réalité transfrontaliers et qui requièrent donc une coopération étroite et le soutien des pays voisins. Pour cela même, je réaffirmerai l’ampleur régionale et pluridimensionnelle des efforts européens. Ceux-ci s’inscrivent dans une stratégie globale pour le Sahel.

Je me réjouis du fait que l’Union européenne annoncera formellement demain une contribution très significative pour un montant de 520 millions d’euros pour couvrir les besoins identifiés dans le « Plan national pour la relance durable 2013-2014 du Mali. »

