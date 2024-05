L’Union africaine condamne fermement l’attentat terroriste à Benghazi, en Libye

ADDIS ABEBA, Ethiopie, 14 mai 2013/African Press Organization (APO)/ — La Présidente de la Commission de l’Union africaine (UA), Dr Nkosazana Dlamini-Zuma, condamne fermement l’attaque terroriste perpétrée à Benghazi, en Libye, le 13 mai 2013, tuant plusieurs personnes et blessant beaucoup d’autres.

La Présidente de la Commission exprime les sincères condoléances de l’UA au Gouvernement et au peuple libyens, et souhaite un prompt rétablissement aux blessés. Elle réaffirme la détermination de la Commission à continuer à travailler avec tous les États membres de l’UA en vue de la prévention et de la lutte contre le terrorisme.

La Présidente de la Commission réitère l’engagement de l’UA, notamment à travers le Bureau de Liaison à Tripoli, à contribuer aux efforts du Gouvernement libyen visant à stabiliser la situation sécuritaire dans le pays, à lutter contre le terrorisme, à conclure le processus de transition et à consolider la démocratie et l’état de droit.

