BAN KI-MOON EST ATTRISTÉ PAR LE DÉCÈS DU GÉNÉRAL YAYE GARBA, COMMANDANT ADJOINT DE LA MISSION INTERNATIONALE DE SOUTIEN AU MALI (MISMA)

NEW YORK, 14 mai 2013/African Press Organization (APO)/ — La déclaration suivante a été communiquée, aujourd’hui, par le Porte-parole du Secrétaire général de l’ONU, M. Ban Ki-moon:

Le Secrétaire général a appris avec tristesse le décès du général de brigade Yaye Garba, Commandant adjoint des forces de la Mission internationale de soutien au Mali sous conduite africaine (MISMA), samedi 11 mai 2013 à Bamako au Mali.

Le Secrétaire général présente ses condoléances les plus sincères et sa sympathie à la famille du défunt, ainsi qu’au peuple et au Gouvernement du Niger.

