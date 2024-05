Orange lance la troisième édition du Prix Orange de l’Entrepreneur Social en Afrique

PARIS, France, 14 mai 2013/African Press Organization (APO)/ — Fort du succès des premières éditions 2011 et 2012, Orange (http://www.orange.com) lance aujourd’hui la troisième édition du Prix Orange de l’Entrepreneur Social en Afrique. Le projet a pour but de promouvoir l’innovation sociale en faveur du développement, grâce aux Technologies de l’Information et de la Communication (TIC).

Présent dans 18 pays en Afrique avec plus de 70 millions de clients, Orange souhaite devenir un acteur majeur du développement économique et social de l’ensemble de ces pays. Ainsi, à travers son programme « Orange pour le Développement », le Groupe s’engage à contribuer au développement des marchés locaux des nouvelles technologies et à proposer des solutions innovantes adap¬tées aux besoins des populations locales. C’est dans ce cadre, qui s’intègre aussi bien dans sa stratégie d’innovation que dans sa politique de Responsabilité Sociale d’Entreprise, que le Groupe a décidé de lancer le Prix Orange de l’Entrepreneur Social.

L’appel à projet a recueilli depuis deux ans plus de 1 000 candidatures, reflétant la véritable dynamique entrepreneuriale et le potentiel des télécommunications sur le continent africain.

 Encourager l’utilisation des TIC au service du développement

Le Prix Orange de l’Entrepreneur Social en Afrique récompensera de nouveau cette année trois entrepreneurs ou nouvelles entreprises proposant des produits ou des services qui s’appuient de façon innovante sur les TIC pour répondre aux besoins des populations du continent africain dans des domaines variés comme la santé, l’agriculture, l’éducation, l’énergie, l’industrie ou encore le commerce.

Par exemple, les projets récompensés lors de l’édition 2012 portaient sur la technologie mobile au service des vendeurs de produits vivriers en Côte-d’Ivoire (Vivuus Limited), le système d’amélioration de traitement des déchets lancé au Kenya (Takachar) ou encore la mise en place d’une d’un site de e-commerce qui permet à la diaspora sénégalaise de faire leurs courses en ligne pour leurs familles à Dakar

Cette année encore, les internautes pourront élire leur projet préféré en ligne sur le portail d’Orange en Afrique, http://www.StarAfrica.com. Le lauréat « Coup de Cœur » verra son dossier soumis directement au jury parmi les autres projets finalistes présélectionnés par les experts et maximisera ainsi ses chances de faire partie des trois gagnants du Prix 2013. C’est la start-up égyptienne “Innovative Electronic Employment Platform” qui a remporté ce titre en 2012 avec plus de 50 000 votes.

 Soutenir les entrepreneurs sociaux

Orange s’engage à soutenir financièrement et à mettre son expertise au service des entrepreneurs, lauréats du concours. En plus d’une dotation allant de 10 000 à 25 000 euros, les trois gagnants du prix bénéficieront d’un accompagnement de six mois par des professionnels de l’entreprenariat et des TIC. Nouveauté cette année, le 1er Prix se verra également offrir un dépôt de brevet dans le pays de déploiement par Orange.

 Qui peut participer ?

Tout entrepreneur de plus de 21 ans ou toute entité légale existant depuis moins de trois ans au moment du concours, sans restriction de nationalité, peut participer gratuitement à ce prix. Les projets présentés doivent prévoir un déploiement de leur service dans au moins un des pays d’Afrique où Orange est implanté et faire intervenir les technologies de l’information et de la communication de manière innovante pour contribuer à améliorer les conditions de vie des populations dans ces pays.

Les candidatures sont ouvertes du 14 mai au 20 septembre 2013 sur le portail d’Orange en Afrique : http://www.starafrica.com.

Découvrez le concours sur http://www.starafrica.com, ainsi que la présentation vidéo du Prix Orange de l’Entrepreneur Social : http://www.orange-innovation.tv/prixentrepreneursocial2013.

A propos de StarAfrica.com

StarAfrica.com est le portail de divertissement d’Orange en Afrique. StarAfrica agrège les contenus de l’ensemble des pays sub-sahariens sur ses 6 chaînes : actualité, football, + de sport, musique, éducation et jobs avec le fil conducteur de mettre en avant des jeunes talents. StarAfrica c’est aussi la boutique en ligne qui propose à la diaspora des produits de communication innovants.

A propos d’Orange

France Télécom-Orange (http://www.orange.com) est l’un des principaux opérateurs de télécommunications dans le monde, avec un chiffre d’affaires de 43,5 milliards d’euros en 2012 et 170 000 salariés au 31 mars 2013, dont 104 000 en France. Présent dans 32 pays, le Groupe servait près de 230 millions de clients au 31 mars 2013, dont 172 millions de clients du mobile et 15 millions de clients ADSL et fibre dans le monde. Orange est l’un des principaux opérateurs européens du mobile et de l’accès internet ADSL et l’un des leaders mondiaux des services de télécommunications aux entreprises multinationales, sous la marque Orange Business Services.

Avec son projet d’entreprise « conquêtes 2015 », Orange s’adresse simultanément à ses salariés, à ses clients, à ses actionnaires et plus largement à la société dans laquelle l’entreprise évolue en s’engageant concrètement sur des plans d’actions. Ceux-ci concernent les salariés du Groupe grâce à une nouvelle vision des Ressources Humaines ; les réseaux, avec le déploiement des infrastructures du futur sur lesquelles le Groupe bâtira sa croissance ; les clients, avec l’ambition de leur offrir la meilleure expérience parmi les opérateurs grâce, notamment, à l’amélioration de la qualité de service ; et l’accélération du développement international.

France Télécom (NYSE:FTE) est cotée sur NYSE Euronext Paris (compartiment A) et sur le New York Stock Exchange.

Pour plus d’informations (sur le web et votre mobile) : www.orange.com, www.orange-business.com, www.orange-innovation.tv ou pour nous suivre sur Twitter : @presseorange.

Orange et tout autre produit ou service d’Orange cités dans ce communiqué sont des marques déposées appartenant à Orange Brand Services Limited, Orange France ou France Télécom.

