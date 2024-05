Le Canada fournit une aide d’urgence aux réfugiés et aux personnes déplacées dans l’est du Tchad

OTTAWA, Canada, 14 mai 2013/African Press Organization (APO)/ — Le ministre de la Coopération internationale, l’honorable Julian Fantino, a annoncé que des articles de secours d’urgence seront envoyés à environ 6 000 personnes vulnérables ayant fui le conflit dans la région du Darfour, au Soudan, et ayant été déplacées dans l’est du Tchad.

« Le Canada est un voisin compatissant et il intervient rapidement lorsqu’il est question de soulager la souffrance des personnes touchées par un conflit, a affirmé le ministre Fantino. Grâce à l’aide humanitaire du Canada, nous faisons en sorte que les besoins les plus essentiels des personnes déplacées soient satisfaits. »

Depuis janvier, un conflit dans la région du Darfour, au Soudan, a entraîné des déplacements importants de réfugiés. Selon les estimations, 23 000 Soudanais et 16 000 Tchadiens vivant dans la zone de conflit se sont réfugiés de l’autre côté de la frontière, dans l’est du Tchad.

Avec l’aide du Canada, la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge appuie la Croix-Rouge du Tchad en vue de fournir aux réfugiés soudanais et aux rapatriés tchadiens des articles de secours, notamment des couvertures, des bâches, des matelas de plastique, des pastilles d’épuration de l’eau et des trousses sanitaires, ainsi que des fonds pour construire 300 latrines d’urgence.

Le Plan d’action économique de 2013 réaffirme l’engagement du Canada envers le travail humanitaire, comme le soutien à la population tchadienne. Comme il a été annoncé dans le Plan, le nouveau ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement conservera le mandat visant à diminuer la pauvreté et à offrir de l’aide humanitaire.

« L’aide humanitaire du Canada incarne les meilleures valeurs canadiennes, a ajouté le ministre Fantino. Le Canada n’abandonne personne et continuera de surveiller la situation du Tchad afin d’assurer le respect des besoins humanitaires. »

J’aime ça : J’aime chargement…