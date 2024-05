Tchad / Quai d’Orsay – Déclarations du porte-parole

PARIS, France, 13 mai 2013/African Press Organization (APO)/ — Quai d’Orsay – Déclarations du porte-parole

Q – Quelle est votre réaction face au maintien en détention de nombreuses personnes au Tchad, dont des députés et des journalistes ?

R – La France est attachée au respect des droits de l’homme et de l’Etat de droit au Tchad comme partout dans le monde. Nous sommes préoccupés par les récentes arrestations de députés et de journalistes tchadiens. Les personnes mises en cause doivent pouvoir se défendre et bénéficier de la présomption d’innocence.

La France réaffirme son attachement à la stabilité du Tchad et au renforcement du dialogue politique et de l’Etat de droit dans ce pays.

