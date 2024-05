L’Union Africaine salue la mémoire du commandant adjoint de la force Africaine au Mali

ADDIS ABEBA, Ethiopie, 13 mai 2013/African Press Organization (APO)/ — La Présidente de la Commission de l’Union africaine (UA), Dr. Nkosazana Dlamini-Zuma, a appris avec une profonde tristesse le décès soudain du Général de brigade Yaye Garba, Commandant adjoint de la Force de la Mission internationale de soutien au Mali sous conduite africaine (MISMA), survenu ce samedi 11 mai 2013, en son domicile, à Bamako.

Au nom de l’UA, la Présidente de la Commission exprime sa profonde sympathie et présente ses plus sincères condoléances à la famille du défunt, au peuple, au Président de la République et au Gouvernement du Niger, ainsi qu’à son Représentant spécial, Chef de la MISMA, et à l’ensemble des personnels civils et militaires de la Mission.

La Présidente de la Commission salue la mémoire du Général Garba, dont les qualités professionnelles d’officier et les qualités humaines étaient reconnues par l’ensemble de ses pairs et des hommes et femmes ayant servi sous ses ordres. En cette circonstance douloureuse, la Présidente de la Commission voudrait également exprimer sa profonde appréciation aux pays contributeurs de troupes à la MISMA, dont le déploiement dans des conditions difficiles et les sacrifices consentis par eux témoignent de la mobilisation du continent en faveur de la paix, de la sécurité et de la stabilité au Mali. Cette mobilisation et cette solidarité participent de la promotion du Panafricanisme et de la Renaissance africaine auxquelles appelle le cinquantenaire de l’OUA/UA que les peuples africains célèbrent dans l’attachement à leurs valeurs partagées.

