Un partenariat stratégique et consolidé entre les Seychelles et l’Union européenne pour la durabilité des pêches au bénéfice de l’industrie de toute la région de l’Océan Indien

BRUXELLES, Royaume de Belgique, 10 mai 2013/African Press Organization (APO)/ — Union européenne –Seychelles / Communiqué de presse conjoint

Une délégation de la République des Seychelles dirigée par Mr Philippe Michaud, Président de la SFA (Seychelles Fishing Authority) et une délégation de la Commission européenne dirigée par Mr Roberto Cesari, Chef de l’unité en charge des accords bilatéraux et du contrôle dans les eaux internationales, de la Direction Générale des Affaires Maritimes et de la Pêche, ont paraphé à Mahé le 10 Mai 2013, un nouveau Protocole de Partenariat Pêche encadrant les activités de pêche de la flotte européenne dans les eaux des Seychelles.

Les négociations et les discussions se sont déroulées de manière très constructive témoignant d’un dialogue productif entre l’Union européenne et la République des Seychelles au niveau bilatéral, régional et multilatéral.

« Ce partenariat constitue une base solide pour le développement de nos relations politiques afin de s’adresser aux enjeux du futur de l’industrie du thon dans la région » a déclaré Mr Michaud. Mr Cesari partageant le même point de vue a ajouté que « ce protocole pourra garantir non seulement un développement économique mais également renforcer le rôle stratégique des Seychelles en qualité de partenaire stratégique de l’Union européenne dans la région ».

Le Protocole et son annexe prévoient des possibilités de pêche pour 40 senneurs et 6 palangriers dans des conditions qui s’appliqueront pour une période de 6 ans à compter du 18 janvier 2014 et suivant lesquelles la contrepartie financière totale de l’Union européenne s’élève à 30,7 Moi EUR pour toute la période considérée. Ce montant correspond à :

a) 15,5 Mio EUR pour le droit d’accès sur une période de six ans, basée sur un tonnage de référence de 50.000 tonnes chaque année et ;

b) 15,2 Mio EUR pour un montant spécifique alloué sur la période de 6 ans à l’appui à la mise en œuvre de la politique de développement du secteur de la pêche et de la politique maritime, dans le but de promouvoir une pêcherie durable dans les eaux seychelloises.

A cette contribution financière de l’UE, s’ajoutera la contribution des armateurs qui sera augmentée de façon significative et progressive à travers le paiement de leurs licences sur l’ensemble de la période. Les dispositions relatives au suivi de leurs activités de pêche dans les eaux seychelloises comprennent la mise en place du Système de Déclaration Electronique des captures, ce qui permettra un suivi journalier de ces captures.

La conserverie seychelloise IOT (Indian Ocean Tuna) dépend étroitement pour ses approvisionnements des activités de pêche de la flotte européenne. Elle génère 2400 emplois et la valeur de ses exportations représente 3 milliards de roupies seychelloises par an (environ 200 Mio EUR).

A travers ce Protocole, les Seychelles vont continuer à recevoir un appui de l’Union européenne pour mettre en œuvre leur politique de développement de la pêche. Le développement des infrastructures sera poursuivi en particulier, afin que Port Victoria demeure un port d’attache attractif pour tous les thoniers senneurs de la région. De même, la pêche artisanale bénéficiera d’infrastructures de débarquement et de commercialisation propices à la création de valeur ajoutée et d’emplois.

Au delà des aspects économiques, ce Partenariat offre le cadre politique et l’instrument approprié pour que les deux parties supervisent et mettent en application des pratiques de pêche responsables, luttent efficacement contre la pêche INN et assurent ainsi la durabilité de la pêcherie thonière dans le Sud ouest de l’Océan Indien.

