Le Canada appuie la bonne gouvernance en Afrique du Sud

LE CAP, Afrique du Sud, 10 mai 2013/African Press Organization (APO)/ — Les Canadiens et les Sud-Africains croient qu’il est possible d’assurer le développement durable au moyen d’une bonne gouvernance. Aujourd’hui, lors d’une cérémonie de signature avec Pravin Gordhan, ministre sud-african des Finances, l’honorable Julian Fantino, ministre de la Coopération internationale, a annoncé un nouveau projet visant à aider le gouvernement de l’Afrique du Sud à renforcer les institutions publiques qui sont capables d’offrir des services de qualité à la population.

Le ministre Julian Fantino a conclu un accord avec le ministre des Finances de l’Afrique du Sud, Pravin Gordhan, visant à accroître le soutien du Canada en faveur de l’amélioration du rendement des organismes gouvernementaux sud-africains.

« Je suis heureux d’être en Afrique du Sud pour annoncer cette initiative stratégique, qui s’inscrit dans la tradition d’une coopération technique fructueuse entre le Canada et l’Afrique du Sud et qui fait ressortir la relation importante qu’entretiennent les deux pays, a affirmé le ministre Fantino. Le soutien du Canada aidera le gouvernement de l’Afrique du Sud à répondre aux besoins de sa population. Il permettra également de réaliser des progrès économiques et sociaux en Afrique du Sud, ce qui est important non seulement pour les Sud-Africains, mais aussi pour tout le continent. »

Le développement prometteur réalisé en Afrique du Sud au cours des dernières années a transformé le lien entre ce pays et le Canada. Il ne s’agit plus d’une relation d’aide, mais d’un partenariat. L’annonce stratégique d’aujourd’hui permettra d’assurer que les investissements historiques en matière de développement en Afrique du Sud et dans la région avoisinante seront soutenus par un système national robuste dans l’avenir. Le projet intitulé « Édification d’un État compétent », réalisé par l’entremise de l’Unité de l’assistance technique du Trésor national du gouvernement sud africain, soutiendra la prestation de services publics de qualité à la population, en particulier aux groupes marginalisés. Ce projet visera également à renforcer la responsabilisation du gouvernement en offrant de la formation et un soutien technique aux ministères pour aider ceux-ci à élaborer leurs politiques, à gérer les services à la population et à faire le suivi de leur rendement. Le projet sera mis en œuvre en collaboration avec le ministère sud-africain de la Surveillance et de l’Évaluation de la performance du Bureau du président.

Le Plan d’action économique 2013 du Canada concrétise l’engagement du pays à l’égard des investissements en développement international dans des secteurs comme la bonne gouvernance. Le nouveau ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement conservera le mandat de réduction de la pauvreté. La fusion permettra au gouvernement canadien de continuer d’apporter une aide plus efficace, plus transparente et mieux ciblée pour améliorer le sort des populations démunies à l’échelle de la planète.

